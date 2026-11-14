Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde tarihi bir aşamaya gelindiğini açıkladı. İrlanda'da konuşan Paşinyan, iki ülkenin diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların tamamen açılması konusunda son adıma çok yaklaştığını duyurdu. Ermeni lider, "İki gün önce Sayın Erdoğan ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdim" dedi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İrlanda'da katıldığı bir söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Türkiye ile ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini söyleyen Paşinyan, diplomatik ilişkilerin kurulması ve iki ülke arasındaki kara sınırının tamamen açılması konusunda sona yaklaşıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlı Erdoğan'la görüştü, dünyaya duyurdu! İki ülke sınırında tarihi eşik

"ERDOĞAN İLE ÇOK OLUMLU BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİM"

İrlanda'daki söyleşide Türkiye ile ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Paşinyan, Ankara ile Erivan arasındaki temasların hız kazandığına değindi:

"Elbette Türkiye ile çalışıyoruz; geçen yıllar içinde Türkiye ile ilişkilerimizde çok somut değişiklikler gerçekleşti. Artık çok aktif iletişimimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

İki gün önce Sayın Erdoğan ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdim ve her iki taraf da ilerleme kaydettiğimizi, diplomatik ilişkileri tesis etmek ve sınırları tamamen açmak için son adıma çok yakın olduğumuzu kaydettik.

Cumhurbaşkanlı Erdoğan'la görüştü, dünyaya duyurdu! İki ülke sınırında tarihi eşik

TÜRKİYE-ERMENİSTAN SINIRINDA SON ADIMA YAKLAŞILDI

Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşeceğine inandığını belirterek iki ülke arasındaki ekonomik temaslarda yaşanan değişime de işaret etti:

Eskiden Türkiye ile ikili ticaret imkanımız bile yoktu, ancak şimdi ikili ticaret bağlantısı kurma imkanımız var ve ticaret yapıyoruz

Türkiye'nin Ermenistan'ın dış ticareti için güzergahlarını açtığını söyleyen Paşinyan, ticaretin henüz doğrudan kara sınırı üzerinden değil, Gürcistan aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti:

"Türkiye, Ermenistan'dan ihracat ve ithalat için yollarını açtı; doğrudan kara sınırımız üzerinden olmasa da Gürcistan üzerinden, ancak bu durum gerçek bir değişimdir"

Ermenistan Başbakanı, yakın gelecekte Türkiye ile tam normalleşmenin sağlanacağına inandığını da ifade etti.

"AZERBAYCAN İLE TARİHİ BİR ŞANSIMIZ VAR"

Türkiye ile ilişkilerdeki gelişmeleri anlatan Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeye de değindi.

Ermeni lider, "Dün ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmeden çıkardığım sonuç şudur: Şu anda kalıcı, nihai, sürdürülebilir, güvenilir bir barış tesis etmek için çok gerçekçi ve tarihi bir şansımız var ve bu fırsatı değerlendirmemek affedilemez olurdu" dedi.

Paşinyan, Azerbaycan ile barışın sağlanmasını kişisel ve siyasi sorumluluk olarak gördüğünü belirterek "Bu tarihi fırsatı değerlendirmek benim kişisel misyonumdur, hükümetimizin misyonudur" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİ HER ŞEYDEN ÖNCE KOMŞULUKLA BAŞLAR"

Ermenistan'ın dış politikasında köklü bir değişime gidildiğini anlatan Paşinyan, geçmişte uzak ülkelerle güçlü ilişkiler kurulurken komşularla yaşanan sorunların geri planda bırakıldığını söyledi.

Paşinyan, "Diplomasi her şeyden önce komşulukla başlar" diyerek Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Ermenistan'ın bölgesel bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Paşinyan, komşularla ilişkilerin normalleşmesinin Avrupa ile ekonomik ve siyasi bağların geliştirilmesi açısından da gerekli olduğunu ifade etti.

RUSYA-TÜRKİYE SORUSUNA BÖYLE CEVAP VERDİ

Söyleşinin sonunda moderatör, Türkiye ile ilişkilerde yaşanan gelişmelere değinerek Paşinyan'a, "Bize anlattığınız bu haber, Türkiye ile tarihi bir anlayışa varıldığı haberi, harika bir haber. Anladığım kadarıyla Rusya'dan başlayıp güvenlik meselelerine gelirken, Ermenistan'ın tarihi düşmanı olan Türkiye'ye, tarihi müttefiki Rusya'dan daha yakın bir noktaya gelmiş durumdasınız" dedi.

Paşinyan ise bu değerlendirmeye katılmadığını belirterek şu cevabı verdi:

"Açıkçası ben bu formülasyonu pek sevmiyorum... Ermenistan neredeyse oradadır ve orada olmaya devam edecektir. Ermenistan'ın koordinatları aynıdır ve coğrafi konumunu değiştirmez. Bilirsiniz, yakın zamanda halkımızla ilginç bir durumu paylaştım: Son yıllarda Ermenistan'ın coğrafi konumu önemli ölçüde değişti; çünkü çatışmanın çıkmaz durumundan sıyrılarak şimdi Barış Kavşağı sürecine dönüşüyoruz. Ermenistan hükümeti birkaç yıl önce bu programı kabul etti: Barış Kavşağı. Sadece Ermenistan değil, tüm Güney Kafkasya şimdi barış kavşağına dönüşüyor ve bu harika bir haber.

Ancak diğer yandan, hiçbir ortaktan uzaklaşıp diğer ortaklara yaklaşmak niyetinde değiliz; biz sadece dengeli ve dengeleyici dış politikamızı uyguluyoruz. O kadar, ne fazla ne eksik."

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