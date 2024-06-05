D-8 ülkeleri, Gazze gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın önderliğinde ‘Üye ulusların refahını ve huzurunu artırmak’ hedefiyle 1997’de kurulan ve Türkiye, Endonezya, İran, Mısır, Pakistan, Malezya, Nijerya ve Bangladeş’ten oluşan D-8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı, 15 Haziran’da kuruluşunun 27. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - 1,2 milyarı aşan nüfusu, 4.8 trilyon dolar ekonomiye sahip olan ve 7,5 milyon metrekareyi aşan coğrafyayı içine alan teşkilata üye ülkelerinin dışişleri bakanları cumartesi günü İstanbul’da toplanacak. D-8 ülkelerinin Gazze konusunda bir araya gelecek olmalarının, Gazze’de sekiz aydır süregelen İsrail katliamına karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmadıklarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre D-8 üyesi ülkeler, toplantı sonunda Gazze’deki gelişmeler ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına dair bir bildiri açıklayacak. Türkiye, Gazze’de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkânı harekete geçirmek istiyor. Bu çerçevede D-8’in, Gazze konusunda İslam İş Birliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından yürütülen diplomatik çabalara ağırlık kazandıracağı ve bunların etkinliğini artıracak bir teşkilat niteliğinde olduğu vurgulanıyor.

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Ankara’nın, İsrail üzerinde baskı unsuru olabilecek her fırsat ve aracı değerlendirdiğine işaret edilirken, ekonomik bir temelde kurulmuş olan D-8 tarihinde ilk defa siyasi bir konuda toplanacak. Sekretaryası İstanbul’da bulunan, üç kıtaya yayılan sekiz ülke tarafından sosyoekonomik kalkınmayı temin etmek üzere kurulan D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine iş birliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik, baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor. D-8’in ana faaliyet alanları; ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji, sağlık ve turizm