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Demir Kubbe'yi bir ülke daha alacak! 2,3 milyar dolar değerinde yeni anlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Demir Kubbe&#039;yi bir ülke daha alacak! 2,3 milyar dolar değerinde yeni anlaşma
İsrail, Demir Kubbe, Romanya, Hava Savunma Sistemi, Silahlanma, NATO, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze başta olmak üzere Orta Doğu genelinde saldırılarını sürdüren İsrail, Yunanistan'ın ardından Demir Kubbe'yi bir ülkeye daha satacak. Romanya, İsrail’den 2,3 milyar dolar değerinde hava savunma sistemi alacak.

Romanya, İsrail'den, İran'ın saldırıları karşısında kevgire dönen Demir Kubbe hava savunma sistemi alacak. 2.3 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 6 adet hava savunma sistemi Romanya envanterine girecek.

İSRAİL İLE 2.3 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli savunma şirketi Rafael ile imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında 2,3 milyar dolar değerinde kısa menzilli hava savunma sistemlerinin satın alınacağı belirtildi. Romanya’nın Rafael şirketi ile yaptığı çerçeve anlaşma kapsamında ilerleyen tarihlerde 3 sözleşme daha imzalanması ve 6 adet hava savunma sisteminin Romanya’nın cephaneliğine katılması bekleniyor.

EĞİTİM, MÜHİMMAT VE LOJİSTİK DESTEĞİ DE VERİLECEK

Açıklamada, ayrıca çerçeve anlaşmanın 7 yıl boyunca yürürlükte kalacağı ve ileri tarihli sözleşmelerden ilkinin imzalanmasından itibaren 3 yıl içerisinde ilk 2 kısa menzilli savunma sisteminin Romanya’ya teslim edileceği aktarıldı. Sözleşmelerin aynı zamanda hava savunma sistemlerine ilişkin eğitim, mühimmat ve lojistik desteği de kapsayacağı belirtildi.

DEMİR KUBBE'NİN ÜRETİCİSİ

Rafael şirketinin İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi ve daha birçok gelişmiş savunma sisteminin üreticisi olduğu biliniyor. Romanya’nın bu satın alım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıları ve geçtiğimiz haziran ayının sonunda Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararlar doğrultusunda NATO üyesi ülkelerin savunma sanayii alanına aktarılan Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarını (GSYİH) yüzde 5’e yükseltmekte karar kılması üzerine geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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