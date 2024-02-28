Diploması ağında büyük atılım! Japonya ve Fransa'yı geride bıraktık, ABD ve Çin ile yarışıyoruz

Avustralya merkezli Lowy Enstitüsü'nün raporuna göre Türkiye, Japonya ve Fransa'yı geride bırakarak diplomatik ağı en geniş 3'üncü ülke oldu. İlk sırada Çin yer alırken, ikinci sırada ise ABD bulunuyor.

Dünyadaki 'en önemli' diplomatik ağlarını tespit etmek amacıyla yola çıkan Avustralya merkezli Lowy Enstitüsü, Asya, G20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünden (OECD) 66 ülkeye ilişkin verileri inceleyerek 'Küresel Diplomasi Endeksi' adlı raporu yayımladı.

İLK SIRADA ÇİN, İKİNCİ SIRADA ABD YER ALDI

Temmuz-Kasım 2023 döneminde 66 ülke ve bölgenin resmi kurumlarından elde edilen verilerden faydalanılan raporda, ülke ve bölgeler sahip oldukları dış temsilcilik sayısına göre sıralandı. Buna göre, diplomatik ağı en geniş ülke Çin olurken ikinci sırada ise ABD yer aldı.

TÜRKİYE DİPLOMATİK AĞI EN GENİŞ 3'ÜNCÜ ÜLKE

Lowy Enstitüsü'nün 2024 Küresel Diplomasi Endeksi'ne göre; Türkiye ve Hindistan, çok kutuplu dünyada diplomatik ağlarını hızla genişletti. Türkiye, geleneksel diplomatik ağır toplar Japonya ve Fransa'yı geride bırakarak 2023'te dünyanın üçüncü büyük diplomatik oyuncusu olacak şekilde hızla yükseldi.

Rapora göre; dünya çapında toplam 252 dış temsilciliği bulunan Türkiye, en geniş diplomatik ağ sıralamasında üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin 2021'den bu yana 11 yurt dışı temsilciliği açtığı ve bunların çoğunun Ortadoğu ve Afrika'da bulunduğu belirtilen raporda, ülkenin diplomatik ağının yaklaşık yüzde 40'ının Avrupa'da bulunduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'Yİ JAPONYA TAKİP ETTİ

Raporda Türkiye'nin ardından gelen ve ilk 10'da bulunan ülkeler ise şu şekilde sıralandı: Japonya, Fransa, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Brezilya. Diplomatik kaynaklara göre ise Türkiye'nin 2002'de 163 olan faal dış temsilcilik sayısı 2024 itibarıyla 261'e yükseldi.