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Diplomatik misyonlar kapatılacak! Misilleme suikast ihtimali kapıda

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diplomatik misyonlar kapatılacak! Misilleme suikast ihtimali kapıda
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği yoğun saldırılarda çok sayıda üst düzey ismi suikast sonucu öldürdü. Tahran yönetiminin misilleme yapma ihtimaline karşı Tel Aviv yönetimi harekete geçti. İsrail'in dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği ifade edildi.

İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail'in, İran'dan "herhangi bir yerde ve zamanda" misilleme olması ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı diplomatik misyonlar ile elçiliklerini kapatacağı ve üst düzey İsrailli yetkililere yönelik güvenlik önlemlerini sıkılaştıracağı belirtildi.

Diplomatik misyonlar kapatılacak! Misilleme suikast ihtimali kapıda - 1. Resim

İRAN'DAN SUİKAST GİRİŞİMLERİ GELEBİLİR 

Haberde, İran'ın, terörist hücreler de dahil olmak üzere bazı eylemlerde bulunmasının tahmin edildiği ve İsrail emniyet teşkilatının da İran'dan gelebilecek olası cevap için hazırlandığı aktarıldı.

YURT DIŞINDAKİ İSRAİLLİLER İÇİN ALARM DURUMU

İsrail Dışişleri ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), yurt dışında mahsur kalan ve sayıları on binleri bulan İsraillilerin geri dönüşü için güvenli bir mekanizma oluşturma konusunda gerçek bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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