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Haberler > Dünya > Diş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi

Diş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
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Diş Hekimliği Kongresi&#039;nde 28 Şubat&#039;ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi

Dünya Haberleri  / İhlas haber Ajansı

İstanbul'da düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, başörtülü olduğu için kabul edilmedi. 28 Şubat'tan yıllar sonra yaşanan bu olay, büyük tepki çekti.

İstanbul'da düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi başvurularında 28 Şubat'a benzer bir skandal yaşandı.

Kongrede görev almak için başvuran diş hekimliği öğrencisi 21 yaşındaki Dilara Çiçek’in başörtülü olduğu için kabul edilmediği iddiası büyük tepki topladı.

Diş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi - 1. Resim

FORM DOLDURARAK KURUMA GİTTİ

İstanbul’da bir üniversitede İngilizce diş hekimliği bölümünde 3’üncü sınıf öğrencisi olan Çiçek, 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Türk Dişhekimleri Birliği iş birliğiyle düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için form doldurdu.

Ardından edinilen bilgiye göre, görev süreçlerini organize eden ANT İnsan Kaynakları isimli firmayla görüşmek üzere kurumun Kadıköy’deki ofisine gitti.

Diş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi - 2. Resim

BAŞÖRTÜSÜ VAR DİYE GÖREV VERMEDİLER!

Görüşmeye gittiği arkadaşı kongre için kabul edilirken kendisine dönüş olmayınca Çiçek, kurum ile görüştüğündeyse iddiaya göre Çiçek'e başörtülü olduğu için kongrede görev alamayacağı söylendi. 

28 Şubat zihniyetiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen diş hekimliği öğrencisi Çiçek yaşadıklarını anlattı.

Diş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi - 3. Resim

TDB BAŞKANI: KABUL EDİLEMEZ

28 Şubat’tan yıllar sonra aynı sahnelerin yaşanmasının üzüntü verici olduğunu söyleyen Çiçek, yaşananlar sonrası firmanın kendisiyle iletişime geçtiğini de aktardı.

Çiçek, toplumda bu tür durumları yaşayan kadınların sessiz kalmaması gerektiğini söylerken kongrenin işbirlikçilerinden Türk Dişhekimleri Birliği’nden de açıklama geldi. TDB Başkanı Tarık İşmen, durumun kabul edilemez olduğunu belirtirken konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Diş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi - 4. Resim

"ALLAH BİLİR KAÇ KİŞİNİN BAŞINA GELDİ"

28 Şubat’tan yıllar sonra aynı sahnelerin yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi:

"Çalışan ‘FDI başörtülü çalışan istemiyor’ cümlesini kurdu. İnanamadık, 2024 yılında bunun yaşanması çok şaşırtıcı, bu cümleyi nasıl yanlış anlayabilirim? 28 Şubat döneminde yaşananları biliyorum; ilk deneyimim olacaktı, ailem de çok heyecanlıydı, ailecek çok şaşırdık ve üzüldük. Allah bilir kaç kişinin başına geldi, onlar adına da konuşuyorum, kesinlikle susmamalılar."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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