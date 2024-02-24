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    Dışişleri Bakanı Fidan Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dışişleri Bakanı Fidan Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
    Haber, Gönderme, Etiket, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki dış ticaretin 3 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söylerken, Venezuelalı mevkidaşı Gil, "Türkiye'nin Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz" dedi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine gerçekleştirdiği ilk turun kapsamında bugün Venezuela'yı ziyaret etti. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşen Bakan Fidan Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

    Venezuelalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, "Bu sene iki ülke arasında ticaret hacminin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

    Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ise "Türkiye'nin Filistin halkının bu zaferi kazanması için önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. (Türkiye) Venezuela'nın savunması konusunda tek taraflı yaptırımlara karşı bizlere çok destek oldu"" ifadelerini kullandı.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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