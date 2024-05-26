Dışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin için Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, İspanya ve Katar mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

BRÜKSEL'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdi.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüşen Bakan Fidan, daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

FİLİSTİN KONULU TOPLANTILAR BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları kapsamında, Uluslararası Partnerler Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, Uluslararası Partnerler Toplantısı'na, ardından da Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldığı belirtildi.