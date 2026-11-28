Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Sharq Forumu'nda yaptığı açıklamada, Müslüman dünyasına ortak hareket etme çağrısında bulundu. Gazze'deki soykırıma ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Fidan, "Filistin en önemli ahlaki pusula olmaya devam etmektedir" dedi.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Müslüman dünyası insanlığın kolektif vicdanında tek bir ses olarak konuşmalı. Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da yerleşimci terörüne karşı durduk. Bugün yorulmadan çalışıyoruz ve adil bir barış sağlanana kadar asla pes etmeyeceğiz. Toplumlarımız arasındaki güçlü bağları gözden kaçırmamalıyız. Gelecek neslin liderleri olarak ileriye dönük işbirliğini güçlendirmelisiniz.

"BÖLGESEL SAHİPLENME DÜNYANIN GERİ KALANINDAN İZOLASYON ANLAMINA GELMEZ"

Dayanışmamızı güçlendirmenin ve bunu eyleme dönüştürmenin en kesin yolu ise bölgesel sahiplenmedir. Bir kararın sonuçlarıyla yaşamak zorunda olanlar işte o kararın şekillendirilmesinde de öncülük etmelidir. Bölgesel sahiplenme dünyanın geri kalanından izolasyon anlamına gelmez. Tam aksine diğer uluslararası aktörlerle etkileşim kurmak için çok daha sağlam bir temel sağlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bölgesel sahiplenmeyi dış politikasının mihenk taşı haline getirmiştir.

Biz problemlerimize sahip çıkmalıyız ve bölgemizde birlikte hareket etmeliyiz. İşte bu ilkenin Müslüman dünyanın dört bir yanında somut bir hal aldığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde yaşanan iki örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaklaşa kurduğu Mekke Savunma İttifakı'dır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Müslüman dünyasına çağrı: Tek ses olmalıyız

Dün Pakistan'da ikinci Stratejik Politika ve Savunma Komitesi toplantısına katıldım. Her bir ülke bu bölgemizdeki zorlukların üstesinden gelmek için kendine özgü yetenekler ve yerli deneyimler getiriyor. İşte bu ittifak aracılığıyla daha geniş olan bölgemizin hizmetinde kolektif savunmayı sağlama taahhüdünde bulunuyoruz.

Mekke İttifakı kurumsal kapasitesini güçlendirdikçe diğer bölge ülkelerinin katılımıyla da daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacaktır. İkincisi ise takip ettiğiniz üzere bölgesel dörtlü. Bu bir istişare ve işbirliği platformu Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte oluşturduğumuz bir platform. Bu karmaşık bölgesel zorluklara ortak çözümler üretmek amacıyla açık ve sonuç odaklı bir diyalog mekanizması.

Bu girişimler bölgesel sahiplenmenin dayanışmayı somut ve kalıcı bir iş birliğine nasıl dönüştürebileceğini açık bir biçimde göstermekte. Güvenliğin yanı sıra iş birliğimizi şu alanlara da genişletmeliyiz.

Ekonomik entegrasyon, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, bağlantıların arttırılması, bağlantısallığın güçlendirilmesi ve bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kolektif kapasitenin geliştirilmesi. Mekke İttifakı ve bölgesel dörtlü gibi işlevsel ve etkili bölgesel mekanizmalar daha istikrarlı ve dengeli bir uluslararası düzenin kurulmasında hayati öneme sahip.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Müslüman dünyasına çağrı: Tek ses olmalıyız

"BİZİM İÇİN FİLİSTİN EN ÖNEMLİ AHLAKİ PUSULA OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Ancak istikrar tek başına yeterli değildir. Amacımız sadece mevcut sistem içinde daha fazla etki kazanmak değil, aynı zamanda adalet ve meşruiyete dayalı daha kapsayıcı ve temsili bir sistem oluşturmak olmalıdır. Bu anlayışla Müslüman dünyası insanlığın kolektif vicdanını, ortak vicdanını derinden inciten konularda tek bir ses olarak konuşmalı ve bir örnek teşkil etmelidir. Bizim için örneğin, Filistin en önemli ahlaki pusula olmaya devam etmektedir.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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