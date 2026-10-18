Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kanada’daki Wainwright Askeri Üssü’nde meydana gelen patlamada 4 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Kanada'daki faciada bilanço belli oldu! 4 asker hayatını kaybetti, çok sayıda ağır yaralı var
Bakanlık, Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir askeri üste dün meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kanada'da askeri üste patlama! Yangın uzaydan görüntülendi: Ölü ve yaralılar var
Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde dün yaşanan patlamada 4 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker ağır yaralanmıştı.