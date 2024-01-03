Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Dışişleri'nden İsrail aleyhine davaya tam destek

    Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'i 'soykırım' yapmakla suçlamış ve Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru yapmıştı. Yapılan başvuru sonucunda İsrail, 11-12 Ocak tarihlerinde hakim karşısına çıkacağı bildirilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika'nın yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

    Dışişleri&#039;nden İsrail aleyhine davaya tam destek
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika'nın, "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurunun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

    'HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİLER'

    Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

    Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının temenni edildiğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

    "Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır.

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TürkiyeGüney Afrikaİsrail
    Haberler > Dünya > Dışişleri'nden İsrail aleyhine davaya tam destek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fransa'dan İsrail'e kınama! - DünyaFransa'dan İsrail'e kınama!İsrail askerlerinden çığlık çığlığa kaçış - Dünyaİsrail askerlerinden çığlık çığlığa kaçışİran'da Kasım Süleymani anmasında bombalı saldırı: En az 73 ölü, çok sayıda yaralı var - Dünyaİran'da Kasım Süleymani anmasında bombalı saldırı: En az 73 ölü, çok sayıda yaralı varJaponya’daki uçak kazası neden oldu? Pilot hatası mı, koordinasyon eksikliği mi? - DünyaJaponya’daki uçak kazası neden oldu? Pilot hatası mı, koordinasyon eksikliği mi?İsrail medyası, Filistinlilerin gönderileceği ülkeyi açık açık yazdı - Dünyaİsrail medyası, Filistinlilerin gönderileceği ülkeyi açık açık yazdıRusya'dan Türkleri ilgilendiren 'oturum izni' kararı - DünyaRusya'dan Türkleri ilgilendiren 'oturum izni' kararıABD ile Katar arasındaki askeri üs anlaşması yenilendi - DünyaABD ile Katar arasındaki askeri üs anlaşması yenilendiMaduro'dan Netanyahu'ya 'Hitler' benzetmesi - DünyaMaduro'dan Netanyahu'ya 'Hitler' benzetmesiABD'nin İsrail desteğine Senatodan sesler yükseliyor! 'Artık yeter...' - DünyaABD'nin İsrail desteğine Senatodan sesler yükseliyor! 'Artık yeter...'Kızıldeniz'e 2 füze daha - DünyaKızıldeniz'e 2 füze daha
    Sonraki Haber Yükleniyor...