Netanyahu'yu Lahey korkusu sardı! Tel Aviv yönetiminde 'ya davayı kaybedersek' endişesi

2 Ocak 2024 07:48 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 07:48

İsrail’in, Hamas’ı bahane ederek Gazze’de gerçekleştirdiği katliama karşı Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanına (ICJ) başvurması Tel Aviv yönetimini panikletti.

İsrail’de soykırım davasıyla ilgilenen üst düzey hukuk uzmanları, ICJ’nin kararının bağlayıcı olduğunu belirterek “Gazze’deki saldırıları durdurma çağrısında bulunan bir tedbir kararı çıkabilir” dedi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz, İsrail ordusu ve Yüksek Mahkemenin soykırım davasını ele almak için hazırlıklara başladığını yazdı. Bu çerçevede İsrail Dışişleri Bakanlığı bir oturum düzenleyecek.

YAPTIRIMLAR OLABİLİR

Hayfa Üniversitesinden uluslararası hukuk uzmanı Dr. Shelly Aviv Yeini, soykırım davasının İsrail’e yönelik diplomatik izolasyona, boykot ve yaptırımlara yol açabileceğini söyledi. Güney Afrika’nın açtığı davanın hafife alınmaması gerektiğine inandığını belirten Yeini, ICJ’nin uluslararası hukuku şekillendirmede büyük etkisinin olduğunu kaydetti. ICJ’nin kararlarının uluslararası toplumun algısını etkilediğine değinen Yeini “Güney Afrika’nın iddiasının” tanınmasının, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı algısını güçlendirebileceğine dikkati çekti. Yeini, İsrail’in kendisine yöneltilen suçlamaları çürüten ayrıntılı bir cevap vermemesi durumunda ICJ’in büyük ihtimalle İsrail saldırılarının BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği yönünde karar vereceğini aktardı.

SORUMSUZ AÇIKLAMALAR

Tel Aviv Üniversitesinde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan Eliav Lieblich ise “Genel olarak soykırım niyetini ispat etmek zordur çünkü çatışmalar sırasında bu yönde hiçbir kamu açıklaması yapılmaz” dedi. Üst düzey İsrailli yetkililerin “aşırılıkçı açıklamalarının” Gazze’deki sivil nüfusa zarar verme niyetinin delili olarak görülebileceğine işaret eden Lieblich “ Gazze’nin (haritadan) silinmesi hakkında bu sorumsuz açıklamalar, İsrail’in neden böyle bir niyet taşımadığını açıklamasını gerektirecektir” yorumunu yaptı. ICJ’deki soykırım davasının Tel Aviv için bağlayıcılığı olduğunu vurgulayan Lieblich, Uluslararası Adalet Divanının yetkilerini, İsrail’in de taraf olduğu bir anlaşmadan aldığını hatırlattı.