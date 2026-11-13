Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan masaya Kahire'den itiraz! Yunanistan'ı böyle uyardılar

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakarak deniz yetki alanlarını sınırlandırmak isteyen Yunanistan'a Mısır'dan beklenmedik bir cevap geldi. Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kairidis, Atina'nın defalarca yaptığı görüşme çağrısına Kahire'nin "Hayır, Türkiye de masada olmalı" karşılığını verdiğini açıkladı.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Mavi Vatan'daki kararlı ve tavizsiz tutumu, Yunanistan'ın tüm hesaplarını altüst etmeye devam ediyor. Atina yönetiminin, 2020 yılında Mısır ile imzaladığı kısmi deniz yetki alanları anlaşmasını Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a kadar uzanan bölgede genişletme çabaları Kahire duvarına çarptı.

Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kairidis, Yunanistan'ın 2020 yılında Mısır ile imzaladığı kısmi deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını genişletmek istediğini ancak Kahire'nin Türkiye'nin de görüşmelere katılması gerektiğini söylediğini açıkladı.

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MISIR'DAN ATİNA'YA: "TÜRKİYE DE GELMELİ"

Kairidis, Yunanistan'ın ANT1 televizyonunda yayımlanan "Kalimera Ellada" programında emekli profesör Yannis Mazis ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik bağlantı projesinin de ele alındığı programda Kairidis, Mısır'ın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin tutumunu anlattı.

Kairidis, "Yunanistan ile Mısır arasında sınırları belirlenmiş bir alan var. Ancak Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a kadar uzanan ve araştırmaların yapılacağı çok geniş bir alanda henüz sınırlandırma yapılmadı. Yunanistan, Kıbrıs, Mısır ve Türkiye bu bölgede hak iddia ediyor" dedi.

Atina'nın Kahire'yi defalarca müzakereye davet ettiğini söyleyen Kairidis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mısır'ı sınırlandırma görüşmelerine tekrar tekrar davet ediyoruz. Ancak Kahire, 'Hayır, Türkiye'nin de gelmesi gerekir' diyor. Çünkü Türkiye'nin de bu bölgede belirli hak iddiaları var."

YUNAN BASINI: "TÜRK DİPLOMASİSİNİN ETKİSİ MISIR'A UZANIYOR"

Kairidis'in açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunan haber sitesi, iktidar partisinden bir milletvekilinin Mısır'ın Türkiye'nin katılımını istediğini ilk kez kamuoyu önünde dile getirdiğine işaret etti.

Haberde, "Türk dış politikasının etkisinin yalnızca Libya ile sınırlı kalmayıp Mısır'a doğru da genişlediği" değerlendirmesine yer verildi.

Yunanistan'ın Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına karşı attığı adımların istenilen sonucu vermediği savunulurken, Atina'nın Doğu Akdeniz'deki Türk tezlerini etkisiz hale getirmekte zorlandığı öne sürüldü.

ATİNA'NIN 2020 ANLAŞMASINI GENİŞLETME PLANI

Yunanistan ile Mısır, Ağustos 2020'de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının bir bölümünü sınırlandıran anlaşma imzalamıştı.

Ancak Rodos'un doğusundan Kıbrıs'a uzanan bölge anlaşmanın dışında bırakılmıştı.

Yunan basınına göre Atina, 2020 anlaşmasının kapsamadığı alanlarda yeni bir sınırlandırmaya gidilmesini istiyor.

Söz konusu kapsamda Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, 22 Ekim'de teknik görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Görüşmeler özellikle 28. meridyenin doğusundaki deniz alanlarına odaklanmış durumda.

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