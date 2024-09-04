Donald Trump’tan bomba etkisinde Jeffrey Epstein açıklaması! Müşteri listesini yayınlayacağım

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 5 Kasım’daki seçimler sonrası Beyaz Saray’daki koltuğa tekrar oturması durumunda ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein müşteri listesini yayınlayacağını açıkladı.

Trump ve Harris karşı karşıya geliyor! Canlı yayın tarihi belli oldu

Trump ve Harris karşı karşıya geliyor! Canlı yayın tarihi belli oldu

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Kamala Harris arasındaki yarış sürüyor.

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Donald Trump seçimlere yönelik verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin gündeme bomba gibi düşecek ifadeler kullandı.

“MÜŞTERİ LİSTESİNİ YAYINLAYACAĞIM”

Trump Kasım ayında seçmenlerin onu yeniden Beyaz Saray'a göndermesi halinde Jeffrey Epstein ile ilişkili kişilerin bir listesini yayınlayabileceğini söyledi.

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“BEN O ADAYA GİTMEDİM”

Donald Trump, Epstein'ın ortaklarının listesinin gizli tutulmasını çok ilginç olarak nitelendirdi ancak kasım ayındaki seçimleri kazanması durumunda konuyu tekrar ele alabileceğinin altını çizdi.

Epstein için "İyi bir satıcıydı" olduğunu vurgulayan Trump, "Adalar gibi etrafa saçtığı güzel varlıkları vardı, birçok önemli insan o adaya gitti. Ama neyse ki ben onlardan biri değildim" diye konuştu.

5 KASIM’DAKİ ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde Trump ve Kamala Harris yarışacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Biden, yardımcısı Harris’i aday olarak açıklamıştı.