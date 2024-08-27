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Trump ve Harris karşı karşıya geliyor! Canlı yayın tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump ve Harris karşı karşıya geliyor! Canlı yayın tarihi belli oldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de başkanlık seçimi öncesi yapılacak düello için detaylar netleşti. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda "anlaşmaya vardığını duyurdu.

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda "anlaşmaya vardığını" açıkladı.

Trump, ekonomi politikalarını açıklayan rakibi Harris için "komünist" nitelemesinde bulundu

YOLDAŞ KAMALA VURGUSU

Eski ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım." ifadesini kullandı.

Tartışma programının 10 Eylül'de ABC kanalında yayınlanacağını belirten Trump, yayının Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden canlı yapılacağını aktardı.

Trump, Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında tartışmayı kabul etti

Trump, ayrıca, "Kurallar belki de sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanmış gibi görünen son CNN tartışması ile aynı olacak. Tartışma ayakta olacak ve adaylar not veya kopya kağıtları getiremeyecek." ifadesine yer verdi.

Trump'ın paylaşımı "adayların konuşmadığı zamanlarda mikrofonların sesinin kısılması" gibi belirli tartışma protokolleri konusunda Harris'in kampanya ekibiyle yaptığı müzakerelerin ardından geldi.

ABC haber kanalına güvenmediğini belirterek kanal için "Fake News" (Sahte Haber) tabirini kullanan Trump, canlı yayın tartışmasına daha önce "katılacağı", iki gün önceki paylaşımında ise "katılmayabileceği" yönünde farklı açıklamalarda bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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