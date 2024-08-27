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ABD'de başkanlık yarışından çekilmişti! Kennedy, Trump'ın seçim ekibine katılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de başkanlık yarışından çekilmişti! Kennedy, Trump&#039;ın seçim ekibine katılacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için safla netleşmeye başladı. Geçen hafta başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy'nin, desteğini açıkladığı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçim ekibine katılacağı ifade edildi.

ABD'de başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy'nin, desteğini açıkladığı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçim ekibinde görev alacağı duyuruldu.

New York Times (NYT) gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçen hafta adaylıktan çekilen Kennedy'nin, Trump'ın seçim ekibine katılacağını yazdı.

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Kennedy, Trump'ın seçim ekibine katılıyor

Habere göre Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık edecek.

Siyasi yorumcu ve televizyoncu Tucker Carlson'a verdiği son mülakatında konuyu teyit eden Kennedy, "Hükümeti kimlerin yöneteceğinin belirlenmesinde geçiş süreci ekibinde yer almam istendi." dedi.

ESKİ DEMOKRAT GABBAR DA TRUMP'A DESTEK VERECEK

Öte yandan 2020 yılındaki başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında yer alan dönemin Kongre üyesi Tulsi Gabbar da Trump'a destek vereceğini açıkladı.

NYT'nin haberinde, Kennedy ile birlikte Gabbard'ın da Trump'ın seçim ekibine dahil olarak Cumhuriyetçi başkan adayı ile yakın çalışacağı kaydedildi.

Tulsi Gabbard, who sought 2020 Democratic nomination, says she's leaving party | CNN Politics

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılacak 60. başkanlık seçiminde, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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