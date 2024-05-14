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Donald Trump'tan tepki çeken benzetme... Göçmenlere "yamyam" göndermesi yaptı!

Düzenleyen: / Kaynak: Euronews
- Güncelleme:
Donald Trump&#039;tan tepki çeken benzetme... Göçmenlere &quot;yamyam&quot; göndermesi yaptı!

Dünya Haberleri  / Euronews

ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi göçmenlik karşıtı kampanyasına devam eden Donald Trump, Oscar ödüllü "Kuzuların Sessizliği" filmindeki seri katil ve yamyam karakteri üzerinden göçmenlere yüklendi.

ABD eski Başkanı ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, kampanyası boyunca göçmen karşıtı söylemlerini sürdürüyor. 

Trump, New Jersey kentinde gerçekleştirdiği bir konuşmada göçmen karşıtı demeçlerine bir yenisini ekleyerek, yasa dışı göçmenleri filmde Anthony Hopkins'in canlandırarak Oscar kazandığı Hannibal Lecter karakterine benzetti.

Lecter'ı "harika bir kişi" olarak tanımlayan eski başkan, "Hiç 'Kuzuların Sessizliği' filmini izleyen var mı? Çoğu zaman akşam yemeğine bir arkadaşını davet ederdi. Son sahneyi hatırlıyor musunuz? Zavallı doktor 'Affedersiniz, akşam yemeğinde bir arkadaşıma davetliyim' diyordu. O arkadaşı Hannibal Lecter'dı. Merhum, büyük Hannibal Lecter." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ MAHVOLACAK!"

"Ülkemizde istemediğimiz insanlar serbestçe dolaşıyor." diyen Cumhuriyetçi Parti adayı Trump, "Tamamen kontrol edilmeden, incelenmeden ülkemize geliyorlar. Ülkemizi yok ediyorlar ve biz de arkamıza yaslanıp oturuyoruz. Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu seçimi kazansak iyi olur, çünkü kazanamazsak ülkemiz mahvolacak. Mahvolacak." ifadelerini kullandı. 

"GÖÇMENLER AKIL HASTALARI"

Trump, 2015'te başkanlık için ilk defa aday olduğunda göçmenlerin "şiddet yanlısı suçlular" ya da başka ülkeler tarafından ABD'ye gönderilen "akıl hastaları" olduğunu iddia etmişti. 

Trump ayrıca halka açık konuşmalarında göçmenleri "akıl hastanelerinden" gelen kişiler olarak adlandırıyor.

Başkan Biden yönetiminin göçmen krizini ele alış biçimini eleştiren Trump, kampanyası sırasında birçok defa Hannibal Lecter karakterine atıfta bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Euronews
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