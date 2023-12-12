DSÖ'den 5 ülkeye korkutan salgın uyarısı! Hızla yayılıyor...

12 Aralık 2023 20:27 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 20:35

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünya dört yıl önce Çin'de patlak veren Covid-19 salgınının etkilerini yeni yeni atlatırken, korkulan oldu. DSÖ, hayvanlardan insanlara geçtiğini tespit edilen ve son derece ağır seyreden şarbon salgını için 5 ülkeyi işaret edip uyardı. 5 Afrika ülkesinin ya sıra 6 ülkenin de risk altında olduğunu bildiren DSÖ salgının hızla yayılabileceğine dikkat çekti.

5 AFRİKA ÜLKESİNDE SALGIN TEHLİKESİ

DSÖ'nun internet sitesinden 5 Doğu ve Güney Afrika ülkesindeki şarbon salgınına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Kenya, Malavi, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'de salgın nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam 1166 şüpheli vakanın rapor edildiği ve 37 kişinin test raporlarının doğrulandığı bildirildi.

2011'DEN BU YANA EN KÖTÜSÜ

Zambiya'da 2011'den bu yana en kötü şarbon salgınının yaşandığı belirtilen açıklamada, Uganda’da 14 kişinin şarbondan öldüğü, Malavi'de ise bu yıl insanda ilk vakanın görüldüğü kaydedildi.

SALGININ YAYILMA RİSKİ YÜKSEK

Açıklamada, Zambiya'nın 10 vilayetinden 9'unda insan şarbonu vakalarının bildirildiği, 37 kişinin kontamine su aygırı eti yiyerek hastalığa yakalanmış olabileceğinden şüphelenildiği, bu ülkedeki salgının komşu ülkelere yayılma riskinin yüksek olduğu aktarıldı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, salgınları sonlandırmak için öncelikle hayvanlardaki hastalıklardan kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini aktardı.

DSÖ'DEN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İnsan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik ortak bir yaklaşım için kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Moeti, "Salgın konusunda gösterilen ulusal çabaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

6 ÜLKE DAHA RİSK ALTINDA

Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Mozambik ve Namibya gibi ülkelerin risk altında olduğu uyarısı yapılan açıklamada, nehir kenarına uygun şekilde gömülmemiş hayvan kalıntılarının hastalığın yayılmasına sebep olabileceği kaydedildi.

HASTA HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

Açıklamada, yiyecek-içeceklerden ya da hasta hayvanlarla temastan bulaşan bu hastalığın birçok belirtisi bulunduğuna dikkati çekildi.