Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 416 milyon dolar kredi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 416 milyon dolar kredi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Bankası&#039;ndan Türkiye&#039;ye 416 milyon dolar kredi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Türkiye'deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla Dünya Bankası ile 416 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası ile Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları amacıyla 416 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Dünya Bankası, TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından imzalanan kredi anlaşmasını temsil eden Humberto Lopez ile garanti anlaşmasını temsil etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan bu kredi, Türkiye'deki imalatçılar için uzun vadeli finansman olanakları sağlayacak.

TEMİZ TEKNOLOJİLER HEDEFLENİYOR

TIER projesi, çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı emisyonları azaltacak temiz teknolojileri ve prosesleri uygulamaya koymayı hedefliyor. Bu proje, sanayinin yeşil dönüşümü için uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştırarak, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin parçacık madde emisyonlarını %40, azot oksit emisyonlarını %30 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca proje, sera gazı emisyonlarını yılda 220 bin ton azaltmayı amaçlıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltmanın Türkiye'nin küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırma konusunda büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin iddialı iklim ve çevre politikalarını desteklemekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mauro Icardi Süper Lig tarihine geçti! Arjantinli yıldız bir ilke imza attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi! - Dünyaİsrail Gazze’deki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi!Almanya'da konut krizi: 800 bin açık var - DünyaAlmanya'da konut krizi: 800 bin açık var5 bin tonluk yardım gemisi Filistin'e gitmeye hazır, İsrail gemiyi ele geçirebilir! - Dünya5 bin tonluk yardım gemisi Filistin'e gitmeye hazır, İsrail gemiyi ele geçirebilir!Rusya, ABD'nin 95 milyarlık desteğine tepki gösterdi: ABD son Ukraynalı ölene kadar savaşılsın istiyor - DünyaRusya, ABD'nin 95 milyarlık desteğine tepki gösterdi: ABD son Ukraynalı ölene kadar savaşılsın istiyorİran Dini Lideri Hamaney: "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız” - Dünyaİran Dini Lideri Hamaney: "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız”İngiliz Bakan Ahmed, İsrail'in Refah'taki saldırılarını yorumladı: "dehşete düştüm" - Dünyaİngiliz Bakan Ahmed, İsrail'in Refah'taki saldırılarını yorumladı: "dehşete düştüm"
Sonraki Haber Yükleniyor...