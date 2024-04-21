Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 416 milyon dolar kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Türkiye'deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla Dünya Bankası ile 416 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası ile Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları amacıyla 416 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Dünya Bankası, TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından imzalanan kredi anlaşmasını temsil eden Humberto Lopez ile garanti anlaşmasını temsil etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan bu kredi, Türkiye'deki imalatçılar için uzun vadeli finansman olanakları sağlayacak.

TEMİZ TEKNOLOJİLER HEDEFLENİYOR

TIER projesi, çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı emisyonları azaltacak temiz teknolojileri ve prosesleri uygulamaya koymayı hedefliyor. Bu proje, sanayinin yeşil dönüşümü için uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştırarak, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin parçacık madde emisyonlarını %40, azot oksit emisyonlarını %30 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca proje, sera gazı emisyonlarını yılda 220 bin ton azaltmayı amaçlıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltmanın Türkiye'nin küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırma konusunda büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin iddialı iklim ve çevre politikalarını desteklemekten mutluluk duyduğunu vurguladı.