Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Janarino Ferreira dos Santos, 11 gün sonra sağ olarak bulundu. Gençliğinde ormanda çalıştığı öğrenilen yaşlı adam, yabani meyveler yiyerek, doğal kaynaklardan su içerek ve palmiye yapraklarından kendisine yatak yaparak hayatta kaldı.

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Brezilya'nın Macapa kenti yakınlarında yaşayan 74 yaşındaki Janarino Ferreira dos Santos, yakınlarının bir komşuyu ziyaret ettiği sırada evinden çıkarak Amazon yağmur ormanlarına girdi.

Yaşlı adamın kaybolmasından bir gün sonra ailesi, gönüllüler ve güvenlik ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Aramalarda helikopterler, insansız hava araçları ve termal kameralar kullanıldı.

Dünya bu ismi konuşuyor! Kaybolan Alzheimer hastası 11 gün sonra Amazon ormanlarında sağ bulundu

AYAK İZLERİNİ TAKİP EDEREK BULDULAR

Associated Press'in (AP) haberine göre kurtarma ekipleri, ormanda tespit ettikleri ayak izlerini takip ederek yaşlı adamın palmiye yapraklarından yaptığı iki ayrı yatağa ulaştı.

Yataklardan birinin taze yapraklardan yapılmış olması, Dos Santos'un hayatta olduğuna dair umutları artırdı.

Dünya bu ismi konuşuyor! Kaybolan Alzheimer hastası 11 gün sonra Amazon ormanlarında sağ bulundu

Arama çalışmalarına katılan park korucusu Aniel Cardoso, "Hayatta olabileceğini ve yakınlarda bulunabileceğini işte o an anladık" dedi.

GENÇLİĞİNDE EDİNDİĞİ TECRÜBE HAYATINI KURTARDI

Ormanın sık bitki örtüsüyle kaplı bir bölgesinde bulunan Dos Santos, 11 gün boyunca yabani meyvelerle beslendi, doğal kaynaklardan su içti. Geceleri de palmiye yapraklarından yaptığı yataklarda uyuyabildi.

Cardoso, "Gençliğinde yağmur ormanlarında çalışmış, bu yüzden yolunu nasıl bulacağını biliyordu" diye konuştu.

BULUNDUĞUNDA YÜRÜYEMİYORDU

Kurtarma ekipleri yaşlı adamı yalınayak, üzerinde yalnızca iç çamaşırıyla ve bitkin halde buldu.

Cardoso, "Konuşamıyordu, artık yürüyemiyordu ve çok susamıştı" şeklinde konuştu.

Yoğun bitki örtüsü ve bataklık zemin nedeniyle ekipler, halatlardan hazırladıkları sedyeyle yaşlı adamı ormandan çıkardı.

Macapa'da hastaneye kaldırılan Dos Santos'un tedavisi sürüyor.

İKİ AY ÖNCE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Cardoso, iki ay önce aynı bölgedeki yağmur ormanlarında kaybolan başka bir kişinin cansız bedenine ulaştıklarını hatırlatarak, "Bu kez şükürler olsun ki bu vatandaşımızı sağ salim ulaştırmayı başardık" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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