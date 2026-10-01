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Dünya

Dünya bu kadını konuşuyor! 200 yıl sonra bir ilk olacaktı, iki doz zehirli iğneye rağmen idam edilemedi

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Dünya bu kadını konuşuyor! 200 yıl sonra bir ilk olacaktı, iki doz zehirli iğneye rağmen idam edilemedi

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaklaşık 200 yıl sonra idam cezası uygulanacak ilk kadın olması beklenen Christa Pike'ın infazında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 

İki doz ölümcül ilaç verilen 50 yaşındaki Pike'ın kalbinin atmaya devam ettiği belirtilirken, infaz durduruldu ve Pike hastaneye kaldırıldı.

Dünya bu kadını konuşuyor! 200 yıl sonra bir ilk olacaktı, iki doz zehirli iğneye rağmen idam edilemedi

1996 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten idama mahkum edilen Christa Pike'ın infazı için ölümcül iğne yöntemi uygulandı. Ancak iki doz pentobarbital verilmesine rağmen Pike'ın yaşam belirtileri göstermesi üzerine avukatları acil olarak mahkemeye başvurdu.

Dünya bu kadını konuşuyor! 200 yıl sonra bir ilk olacaktı, iki doz zehirli iğneye rağmen idam edilemedi

İKİ DOZ VERİLDİ, İNFAZ TAMAMLANAMADI

İnfaz girişimi Tennessee'deki Riverbend Maximum Security Institution'da gerçekleştirildi. Pike'a ölümcül iğneyle infazlarda kullanılan pentobarbital uygulandı.

İnfaz sırasında Pike'ın durumunun beklenenden farklı seyretmesi üzerine hukuk ekibi harekete geçti. Avukatları, Pike'ın bilincini kaybetmesine rağmen kalbinin atmaya devam ettiğini ve horultuya benzer sesler çıkardığını söylediler.

Mahkemeden tıbbi müdahale talep edilirken, Pike daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tennessee yetkilileri ise sağlık durumuna ilişkin ilk aşamada ayrıntılı açıklama yapmadı.

Dünya bu kadını konuşuyor! 200 yıl sonra bir ilk olacaktı, iki doz zehirli iğneye rağmen idam edilemedi

200 YILI AŞKIN SÜRE SONRA İLK OLACAKTI

Pike'ın infazı Tennessee açısından tarihi bir nitelik taşıyordu. 50 yaşındaki Pike, eyalette 200 yılı aşkın süredir idam cezası uygulanacak ilk kadın olacaktı.

ABD genelinde de kadınların idam edilmesi oldukça nadir. 1970'lerden bu yana ülkede 18 kadın idam edilirken aynı dönemde idam edilen erkeklerin sayısı 1.663 olarak kayıtlara geçti.

Dünya bu kadını konuşuyor! 200 yıl sonra bir ilk olacaktı, iki doz zehirli iğneye rağmen idam edilemedi

18 YAŞINDAYKEN İŞLEDİĞİ CİNAYETTEN İDAMA MAHKUM EDİLDİ

Pike, 18 yaşındayken erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte gençlere yönelik bir iş eğitim kampında tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulundu.

1995'te işlenen cinayette Slemmer'ın işkence edilerek öldürüldüğü, göğsüne pentagram kazındığı belirtildi. Olay o dönem ABD'de büyük yankı uyandırdı. Pike, Slemmer'ı kendisine hakaret etmek ve erkek arkadaşını elinden almaya çalışmakla suçlamıştı.

Cinayetten bir yıl sonra Pike idama mahkûm edilirken erkek arkadaşı Shipp'e ömür boyu hapis cezası verildi.
 

Dünya bu kadını konuşuyor! 200 yıl sonra bir ilk olacaktı, iki doz zehirli iğneye rağmen idam edilemedi

SON DAKİKA BAŞVURULARI SONUÇ VERMEDİ

Pike'ın avukatları infaz öncesinde cezanın durdurulması için peş peşe hukuki girişimlerde bulundu. Federal temyiz mahkemesi infazı bir aşamada durdururken Tennessee Başsavcılığı kararın kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme daha sonra erteleme kararını bozarak infazın önünü açtı.

Tennessee Valisi de Pike'ın af talebini reddetmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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