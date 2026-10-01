Dünya bu kadını konuşuyor! 200 yıl sonra bir ilk olacaktı, iki doz zehirli iğneye rağmen idam edilemedi

1996 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten idama mahkum edilen Christa Pike'ın infazı için ölümcül iğne yöntemi uygulandı. Ancak iki doz pentobarbital verilmesine rağmen Pike'ın yaşam belirtileri göstermesi üzerine avukatları acil olarak mahkemeye başvurdu.