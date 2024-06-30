Dünya Kim'in ne yapacağını merak ediyor! Kuzey Kore yakında önemli bir duyuru yapacağını açıkladı

KUZEY KORE NE AÇIKLAYACAK?

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı, tek satırlık bir gönderide "önemli haberler" olduğunu söyledi. Kim Jong Un'un başkanlık ettiği iktidar partisinin yılın ilk yarısındaki performansını gözden geçirmek için gerçekleştirdiği parti genel kurulu sırasında yapılan açıklama dünyanın gündemine oturdu.

Kim Jong Un'un, Kore İşçi Partisi 8. Merkez Komitesi'nin 10. Genişletilmiş Genel Kurul Toplantısı'nda yılın ikinci yarısının odak noktası hakkında önemli bir konuşma yaptığı söyleniyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

ABD'nin Güney Kore'ye uçak gemisi göndermesinin ardından Kuzey Kore de, ülkelerine ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin'e askeri personel gönderme sözü vermişti. 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri her geçen gün netleşirken, Kuzey Kore'den dikkat çeken açıklama geldi.