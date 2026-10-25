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Dünya

Dünya Meloni'nin bu görüntüsünü konuşuyor! 4 bin 500 avroluk detay ülkeyi karıştırdı

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Dünya Meloni'nin bu görüntüsünü konuşuyor! 4 bin 500 avroluk detay ülkeyi karıştırdı
Başlık ResmiDünya Meloninin bu görüntüsünü konuşuyor! 4 bin 500 avroluk detay ülkeyi karıştırdı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin parmağındaki yüzük sosyal medyada tartışma başlattı. Vatandaşlara sabır ve fedakarlık çağrısında bulunan Meloni'nin, 4 bin 500 avro değerinde olduğu öne sürülen lüks bir yüzük taktığı iddia edildi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin parmağında görülen yüzük, ülkeyi ayağa kaldırdı.

Meloni'nin lüks mücevher markası Damiani'ye ait olduğu öne sürülen yüzüğü, vatandaşlara yönelik sabır ve fedakarlık çağrılarıyla birlikte gündeme taşındı.

Dünya Meloni'nin bu görüntüsünü konuşuyor! 4 bin 500 avroluk detay ülkeyi karıştırdı
Başlık ResmiDünya Meloni'nin bu görüntüsünü konuşuyor! 4 bin 500 avroluk detay ülkeyi karıştırdı

'4 BİN 500 AVROLUK YÜZÜK'

Tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşımda, Meloni'nin parmağındaki yüzüğün İtalyan mücevher markası Damiani'nin "Margherita" koleksiyonuna ait olduğu ileri sürüldü.

Dünya Meloni'nin bu görüntüsünü konuşuyor! 4 bin 500 avroluk detay ülkeyi karıştırdı
Başlık ResmiDünya Meloni'nin bu görüntüsünü konuşuyor! 4 bin 500 avroluk detay ülkeyi karıştırdı

"HALK SABREDERKEN O 4 BİN 500 AVROLUK DAMİANİ TAKIYOR"

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran tartışmanın merkezinde, Meloni'nin parmağındaki mücevherin ünlü İtalyan lüks markası Damiani'nin özel "Margherita" koleksiyonuna ait olduğu iddiası yer aldı.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan tepki paylaşımlarında, "Başbakan Meloni İtalyanlardan sabır ve fedakarlık isterken, 4 bin 500 avro değerindeki muhteşem bir Damiani Margherita yüzük takıyor" ifadelerine yer verildi.

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