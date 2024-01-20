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    Dünyaca ünlü oyunculardan İsrail’e açılan soykırım davasına destek: Suçlamaları kamera karşısında okudular

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ‘Game of Thrones’ , ‘The Crown’ gibi birçok yapımda rol alan dünyaca ünlü 29 oyuncu, Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı soykırım davasına destek verdi. Soykırımı dünyaya duyurmak isteyen oyuncuların suçlamaları kamera karşında okuduğu video, binlerce kişi tarafından izlendi.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    "The Palestine Festival of Literature" isimli Youtube kanalında 6 parça halinde yayımlanan videolarda, dünyaca ünlü 29 oyuncu, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e yönelttiği suçlamaları okuyarak davaya destek verdi.

    BİNLERCE KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    Her bir video binlerce görüntülenme sayısına ulaşırken, X platformu üzerinden de yüz binlerce kez izlendi. Videoda suçlamaları okuyan isimler arasında "Crown" isimli dizinin oyuncuları Khalid Abdalla ve Tobias Menzies, "Game of Thrones (Taht Oyunları)" isimli dizinin oyuncuları Charles Dance, Carice van Houten ve Lena Headey yer aldı. Ayrıca İsrail doğumlu oyuncu Adam Bakri ve Yahudi oyuncu Wallace Shawn, Beyaz Saray önünde Gazze'de ateşkes talebiyle yapılan açlık grevine katılan oyuncu Cynthia Nixon da kamera karşısına geçerek suçlamaları okuyan isimlerden oldu.

    1995 yapımı “Ölüm Yolunda” filmiyle Oscar ödülüne layık görülen Susan Sarandon, “Doğu Ekspresinde Cinayet” filminin oyuncularından Paapa Essiedu, “Oyuncak Hikayesi” serisinde yer alan Yahudi kökenli oyuncu Wallace Shawn, “Sex and City” dizisi oyuncularından videoya destek verdi.  

    HBO yapımı diziler “The Wire” ve “The Deuce” dizilerindeki rolleriyle tanınan Gbenga Akinnagbe, “The Deuce” dizisinde yer alan Sepideh Moafi gibi isimler yer aldı. 

    GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI UAD'DE AÇTIĞI "SOYKIRIM DAVASI" 

    Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

    Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

    Bu kararlar arasında, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

    Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11-12 Ocak'taki duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.

    Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    OyuncuDavaİsrailSoykırım
    Haberler > Dünya > Dünyaca ünlü oyunculardan İsrail’e açılan soykırım davasına destek: Suçlamaları kamera karşısında okudular
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