ABD'de restoran sektöründe iflas dalgası büyüyor. McDonald's, Wendy's ve Denny's gibi dünyaca ünlü restoran zincirlerinin bayileri mali sıkıntılarla mücadele ederken, yılbaşından bu yana yaklaşık 680 restoran işletmesi iflas başvurusunda bulundu.

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ABD'de yüksek işletme maliyetleri, biriken kredi borçları ve tüketicilerin azalan alım gücü restoran sektörünü zora soktu.

McDonald's, Wendy's, Outback Steakhouse ve Denny's gibi büyük restoran zincirlerinin önde gelen bayileri iflas koruması için mahkemelere başvurdu.

Dünyaca ünlü restoran zincirlerinin bayileri iflasın pençesinde! Yüzlerce işletme mahkemeye başvurdu

İFLAS BAŞVURULARI PANDEMİ DÖNEMİNİ AŞABİLİR

BG Law hukuk bürosundan avukat Jerry Bergman, sektör yayını Restaurant Dive'a yaptığı açıklamada, "2026 yılında iflas başvurularında adeta bir patlama yaşandı ve bu rakam 2020'yi bile geride bırakabilir. Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 700 yeme-içme işletmesi Bölüm 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu" dedi.

İflas verileri konusunda danışmanlık hizmeti veren BankruptcyData'nın kayıtlarına göre 2024 yılında 508, 2025 yılında ise 560 restoran iflas başvurusunda bulundu.

2026 yılında henüz 5 Kasım itibarıyla başvuru sayısı yaklaşık 680'e ulaştı.

61 RESTORANI BULUNAN ŞİRKET İFLAS ETTİ

Outback Steakhouse zincirinin 61 restoranını işleten Cerca Trova Restaurant Group Holdings de kasım ayının başında iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin 129 milyon doları kredi anaparası, 190,9 milyon doları ise faiz ve diğer masraflardan oluşan toplam 319,9 milyon dolar borcu olduğu ortaya çıktı.

BankruptcyData, mahkeme belgelerine dayanarak yaptığı açıklamada, "Müşteri trafiğindeki düşüş, Kaliforniya'daki artan işçilik giderleri, gıda enflasyonu ve biriken faiz yükümlülükleri işletme üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 67'Sİ RESTORAN HARCAMALARINI KISTI

Dijital pazarlama şirketi Popmenu'nün eylül ayında gerçekleştirdiği araştırmaya göre tüketicilerin yaklaşık yüzde 67'si restoranlara geçen yıla kıyasla daha az para harcıyor.

2022 yılında aylık gıda bütçelerinin yüzde 40'ını dışarıda yemek yemeye ayıran tüketicilerde söz konusu oran 2026 yılında yüzde 30'a geriledi.

Tüketicilerin dışarıda yemek yemekten en fazla vazgeçtiği öğün akşam yemeği olurken, bunu öğle yemeği ve kahvaltı izledi.

TASARRUF ETMEK İÇİN ÖĞÜN ATLAMAYA BAŞLADILAR

ABD'nin resmi verilerine göre market fiyatları Ekim 2020'den bu yana yüzde 28 arttı.

Self Financial tarafından ekim ayında gerçekleştirilen ankete katılan Amerikalıların yarısı, artan gıda maliyetleri karşısında tasarruf edebilmek için günde en az bir öğün atladığını paylaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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