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Dünyada yalnızca 31 tane görüldü! 'Futbol topu balığı' karaya vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyada yalnızca 31 tane görüldü! &#039;Futbol topu balığı&#039; karaya vurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de 'pasifik futbol topu balığı' olarak bilinen ve şimdiye dek dünya çapında sadece 31 tane görülen balık, sahile vurdu.

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ - ABD’de Oregon sahillerine tuhaf görünümlü bir balık vurdu. Bölgedeki denizcilik müzesi Seaside Aquarium, bunun “Pasifik futbol topu balığı” olduğunu belirterek “Tamamen karanlıkta yaşayan bu balıklar nadiren görülüyor. Şimdiye kadar dünya çapında yalnızca 31 örnek kaydedildi” ifadesini kullandı.

1.000 metre derinde yaşayan bu tür diğer fener balıkları gibi avlarını çekmek için alınlarından yayılan fosforlu ışığı kullanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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