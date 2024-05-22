ABD'de şiddetli fırtına ve hortum! Çok sayıda ölü var

ABD'nin orta kesiminde yer alan birçok eyalette meydana gelen şiddetli hava olayları ve çıkan hortumlar felakete yol açtı. Yer yer 'acil durum' ilan edilirken, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD'nin orta kesiminde yer alan eyaletler şiddetli hava olayları ile boğuşuyor. Birçok eyalette çok sayıda can kaybı yaşandı ve yerleşim yerlerinde büyük hasarlar meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre; özellikle Iowa’nın Greenfield kasabasını vuran fırtınada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Iowa eyalet polisi çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu haberlerini doğrularken, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ettiği için herhangi bir sayı vermekten kaçındı.

15 İLÇEDE ACİL DURUM İLANI

Iowa Valisi Kim Reynolds da Greenfield'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıkım sadece yürek burkan, korkunç bir durum. Yıkımı gerçekten görene kadar anlatmak zor" ifadelerini kullandı.

Reynolds, eyalet genelinde 15 ilçe için acil durumu ilan edildiğini, Başkan Joe Biden'dan da Iowa için federal afet yardımını onaylamasını isteyeceğini söyledi.

RÜZGAR TRİBÜNLERİ YIKILDI, ATEŞ ALDI

Greenfield kasabasının yarısına yakınında birçok iş yeri, ev ve araç kuvvetli fırtına ve hortumlardan zarar gördü. Yerel televizyonlarda ise bazı rüzgar tribünlerinin şiddetli fırtınadan yıkılarak ateş aldığı görüntüleri yer aldı.

Iowa'nın yanı sıra Nebraska, Illinois ve Wisconsin eyaletleri de şiddetli yağmur, rüzgar, ve hortumlardan olumsuz etkilendi. Yer yer elektrik kesintileri meydana geldi.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Yetkililer, söz konusu şiddetli hava şartlarının ülkenin orta kesimlerinde hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.