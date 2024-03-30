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Haberler > Gündem > Kabus Karadeniz'de! Binlercesi şok geçirip kıyıya vurdu, bölge sakinleri 'Daha önce görmedik' dedi

Kabus Karadeniz'de! Binlercesi şok geçirip kıyıya vurdu, bölge sakinleri 'Daha önce görmedik' dedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da lagün göllerinin su seviyesinin yükselmesi sonucu binlerce İsrail sazanı açılan kanallardan Karadeniz'e döküldü. Türkiye için kabus olan binlerce istilacı balık şok sonucu ölerek kıyıya vurdu. Ölü balıklar nedeniyle tedirgin olan bölge sakinleri ise böyle bir manzarayı daha önce görmediklerini kaydetti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan lagün göllerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu, göllerin Karadeniz ile bağlantılı olan kanalları açıldı.

BİNLERCESİ KARADENİZ'E GELDİ

Kanalların açılmasıyla, göllerde yaşayan ve Türkiye için kabus olan, diğer balık türlerinin üremesini engelleyen binlerce İsrail sazanı Karadeniz’e döküldü.

Kabus Karadeniz'de! Binlercesi şok geçirip kıyıya vurdu, bölge sakinleri 'Daha önce görmedik' dedi - 1. Resim

Tuzlu suya karışan istilacı balıklar şok sonucu ölerek kıyıya vurdu.

Kabus Karadeniz'de! Binlercesi şok geçirip kıyıya vurdu, bölge sakinleri 'Daha önce görmedik' dedi - 2. Resim

'DAHA ÖNCE GÖRMEDİM'

Bölge sakinlerinden Emrullah Yılmaz, “Sabahları spor yaparken burada martıları gördük. Merak ettim ve baktım yer balık dolu. Daha önce görmemiştim. İlk defa görüyorum" dedi.

Kabus Karadeniz'de! Binlercesi şok geçirip kıyıya vurdu, bölge sakinleri 'Daha önce görmedik' dedi - 3. Resim

Vatandaş Olgun Aydoğan, “Kıyıda çok fazla balık yoğunluğu var. Ölen balıkları gördük. Korktuk ve tereddüt ettik. Baktığımızda İsrail sazanı olduğunu gördük ve rahatladık. Bunlar istilacı bir tür. Tabii, bu balıklar tuzlu suda yaşayamadıkları için onların zamanla kıyıya vurarak öldüğünü gördük” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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