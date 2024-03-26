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Haberler > Gündem > Akdeniz'de ürküten görüntü! Balıkçılar ağlarına takılanları görünce dehşete düştü

Akdeniz'de ürküten görüntü! Balıkçılar ağlarına takılanları görünce dehşete düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de ürküten görüntü! Balıkçılar ağlarına takılanları görünce dehşete düştü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Akdeniz sahillerindeki denizanası istilası dehşete düşüren boyutlara ulaştı. Mersin'in Silifke ilçesinde denize açılan balıkçıların ağları, Kızıldeniz'den gelen ölü göçmen denizanaları ile doldu.

Marmara Denizi ve Akdeniz sahillerindeki denizanası istilası her geçen gün katlanarak devam ediyor.

Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonlarını artıran "Rhopilema Nomadica" türü göçmen denizanaları, ilçedeki balıkçı esnafını olumsuz etkiledi.

Akdeniz'de ürküten görüntü! Balıkçılar ağlarına takılanları görünce dehşete düştü - 1. Resim

Arkum Mahallesi kıyısından gece denize açılan balıkçılar, çipura, mercan ve halili avlamak için ağlarını suya bıraktı.

Akdeniz'de ürküten görüntü! Balıkçılar ağlarına takılanları görünce dehşete düştü - 2. Resim

Esnafın sabah saatlerinde teknelerine çektiği ağlara çok sayıda ölü göçmen denizanası dolandı.

Akdeniz'de ürküten görüntü! Balıkçılar ağlarına takılanları görünce dehşete düştü - 3. Resim

1500 METRELİK AĞLAR ÖLÜ DENİZANALARIYLA DOLU

Silifke açığında 10 metrelik teknesiyle avlanan balıkçılardan Veli Akış, denizanaları nedeniyle yaklaşık 2 aydır zor günler geçirdiklerini söyledi.

Akdeniz'de ürküten görüntü! Balıkçılar ağlarına takılanları görünce dehşete düştü - 4. Resim

Mesailerinin verimsiz geçtiğini belirten Akış, "Her seferinde ağlarımız denizanasıyla doluyor, günümüz boşa gidiyor. 1500 metrelik ağımız komple denizanasıyla doldu. Balık tutamıyoruz. Çok kötü durumdayız" dedi.

Akdeniz'de ürküten görüntü! Balıkçılar ağlarına takılanları görünce dehşete düştü - 5. Resim

Güçlükle ağ ve teknelerini denizanalarından temizlemeye çalıştıklarını dile getiren Akış, "İnşallah denizanaları 1-2 ay içerisinde gider biz de bu kötü durumdan kurtuluruz" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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