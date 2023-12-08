‘Dünyanın en çirkin insanı’ ölü bulundu

8 Aralık 2023 10:52 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:04

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Daily Mail

Zimbabwe’de yaşayan Maison Sere, dört defa katıldığı dünyanın en çirkin insanı yarışmasında tam 4 kez birinci olmuş, her defasında para ödülü almıştı. En son 2015 yılında yarışmaya katılan adam hayatını kaybetti.

Bir magazin dergisi dünyanın en çirkin erkeklerinin Zimbabwe’de olduğu iddia etmiş, Zimbabweliler de ‘Madem öyle biz de en çirkinimizi seçelim’ diyerek kolları sıvamıştı. Yarışma düzenlenmeye başladığından bu yana Maison Sere, dört kez birinci olmuştu.

ÖDÜLÜNE İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Yarışmaya katılanların çoğu onu yeterince çirkin olmamakla suçlamış, Sere’nin yalnızca ön dişleri olmadığı için bu ödülü aldığını öne sürmüş ve ödülüne itiraz edilmişti. Ancak o işsiz ve paraya ihtiyacı olduğu için yarışmaya katılmaya devam etti.

En son 2015 yılında son yarışmasına katılan Sere, “Bu unvanı kazandığım için şükretmek istiyorum. Beni kazanan olarak seçtikleri için jüri üyelerine teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuşmuştu.

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

51 yaşındaki Zimbabweli Maison Sere’nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bir mekanın tuvaletinde ölü bulunan Sere’nin yasaklı madde kullandığından şüphe ediliyor.

Arkadaşı Danny de bunu doğrulayan bir açıklama yaptı. Danny, Sere'nin ölümünün alkol ve uyuşturucuyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü ancak bunun resmi olarak doğrulanmadığını söyledi.