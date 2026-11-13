Nvidia'daki casusluk skandalı Beyaz Saray'a sıçradı! ABD'li bakan görevden alınacak mı?

ABD'li çip devi Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın istifasıyla başlayan kriz, Çin casusluğu iddialarından Beyaz Saray'a kadar uzandı. Huang'ın üçüncü bir evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürülürken, ABD Senatosu eski CEO'yu ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'i ifadeye çağırdı. Başkan Donald Trump, Huang'a destek verirken Hillary Clinton yönetimi istihbarat uyarılarını görmezden gelmekle suçladı.

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Dünyanın önde gelen yapay zeka çipi üreticilerinden Nvidia, kurucu ortak ve CEO Jensen Huang'ın 12 Kasım'da görevinden ayrıldığını duyurdu. Şirketin 1993'teki kuruluşundan bu yana yönetimde bulunan 63 yaşındaki Huang, yönetim kurulu üyeliğinden de ayrıldı.

Nvidia yönetimi, şirketin finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını, kalıcı yönetici arayışında şirket içinden ve dışından adayların değerlendirileceğini açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise Harvey Jones getirildi.

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ÇİN CASUSLUĞU ŞÜPHESİ KRİZİ BAŞLATTI

ABD istihbaratının Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği Alice Huang ile Jensen Huang arasında evlilik dışı ilişki yaşandığına ilişkin haberler, Nvidia yönetimini harekete geçirdi.

Jensen Huang, 8 Kasım'da çalışanlarına yaptığı açıklamada evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etti ancak kadının adını paylaşmadı.

Nvidia yönetim kurulu da Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bağımsız soruşturma başlattı.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, Alice Huang'ın Pekin adına casusluk yaptığı konusunda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını açıkladı. Dolayısıyla Alice Huang hakkındaki casusluk iddiaları henüz kanıtlanmış değil.

Nvidiadaki casusluk skandalı Beyaz Saraya sıçradı! ABDli bakan görevden alınacak mı?

REUTERS'TAN YENİ İDDİA: ÜÇÜNCÜ KADIN DA NVIDIA ÇALIŞANI

Huang'ın istifasının ardından Reuters, eski CEO'nun özel hayatına ilişkin yeni bir iddiayı da paylaştı.

Ajansın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Huang, Nvidia'da çalışan başka bir kadınla da ilişki yaşadı.

Daha önce Huang'ın Nvidia'nın sağlık sektöründen sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı öne sürülmüştü.

Reuters, üçüncü kadının kimliğini açıklamadı.

Nvidia'daki casusluk skandalı Beyaz Saray'a sıçradı! ABD'li bakan görevden alınacak mı?

ABD SENATOSU HAREKETE GEÇTİ: 3 ARALIK İÇİN ÇAĞRI

Krizin siyasi boyutu da büyüdü.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Jensen Huang ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e gönderdiği mektuplarla, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatı konusunda açıklama yapmalarını istedi.

Scott, son haberlerin ABD'nin ulusal güvenliği ve hassas teknolojilerinin korunması konusunda ciddi endişeler doğurduğunu ifade etti.

Huang'ın 3 Aralık'ta komite önünde gönüllü olarak ifade vermesi istendi. Çağrıya uymaması halinde zorunlu ifade için mahkeme celbi çıkarılması ihtimali de gündemde.

Temsilciler Meclisi'nin istihbarat, dış ilişkiler ve Çin'le ilgili komitelerinin de Huang'ı 1 Aralık'ta kapalı oturuma davet ettiği aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DA HOWARD LUTNICK TARTIŞMASI

Öte yandan Kongre üyeleri, Çin'e yönelik yapay zeka çipi ihracat kısıtlamalarının yeterince sıkı uygulanmadığını ve bazı Çinli şirketlere yönelik tedbirlerde gecikildiğini savundu.

Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileri arasında Lutnick'in görevden alınması ihtimalinin görüşüldüğü öne sürüldü.

Nvidia'daki casusluk skandalı Beyaz Saray'a sıçradı! ABD'li bakan görevden alınacak mı?

TRUMP: "ONU HER ZAMAN İYİ BİR İNSAN OLARAK GÖRDÜM"

ABD Başkanı Donald Trump da Jensen Huang'ın istifası ve casusluk iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Huang'ı yakından tanıdığını söyleyen Trump, "Onu oldukça iyi tanıyorum. Her zaman onu iyi bir insan olarak gördüm. Dün onunla konuştum" dedi.

Huang'ın zor bir dönemden geçtiğini belirten Trump, eski CEO'nun en büyük endişesinin ailesi olduğunu aktardı.

Trump, Huang'ın kendisini telefonla aradığını belirterek, "Beni aradı ve 'Eşim ve ailem için neler yaptım...' diye konuştu" ifadelerini kullandı.

Huang'ın istifasının gerekli olup olmadığı sorusuna ise Trump, "En önemli soru şu: O kadın bir casus muydu? Henüz kesin olarak belirlenmediğini biliyorum ancak eğer o kadın bir casus ise, evet. Eğer o kadın bir casus değilse durum farklı olabilir" cevabını verdi.

NEW YORK TIMES: TRUMP, HUANG'IN GÖREVDE KALMASINI İSTEDİ

The New York Times'ın haberine göre Trump, Huang'ın görevini korumak için yürüttüğü mücadeleye destek verdi.

Haberde Trump'ın, Nvidia'nın yönetiminde yaşanacak ani değişimin hisse senedi piyasasında olumsuz sonuçlar doğurmasından ve ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini etkilemesinden endişe duyduğu aktarıldı.

Huang'ın Trump yönetimiyle yakın ilişkileri ve Çin'e gelişmiş Nvidia çiplerinin satışına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi için yürüttüğü temaslar da yeniden inceleme konusu oldu.

New York Times, Huang'ın ulusal güvenlik çevrelerinden gelen itirazlara rağmen bazı Nvidia çiplerinin Çin'e satışına izin verilmesi konusunda Trump üzerinde etkili olduğunu yazdı.

Bloomberg'in aktardığına göre de Huang, Nvidia'nın başında kalmak için haftalarca mücadele etmesine rağmen görevindeki son saatlerinde istifayı kabul etti.

Daha önce kararlı ve otoriter tavrıyla tanınan Huang'ın son görüşmelerinde tartışmalara "Ne olursa olsun" ve "Önemi yok" gibi ifadelerle karşılık verdiği öne sürüldü.

Huang'ın özel görüşmelerde kendisini "bir işe yaramaz" olarak nitelendirdiği de iddia edildi.

Bloomberg'e göre eski CEO, artık kendi geleceğinden çok eşinin ve adı skandala karışan kadınların hayatlarının zarar görmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

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HILLARY CLINTON'DAN TRUMP YÖNETİMİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Huang hakkındaki casusluk iddiaları üzerinden Trump yönetimini eleştirdi:

"Eğer hükümetiniz, bir Amerikalı vatandaşın bir casusluk operasyonunun hedefi olduğunu biliyorsa ve bu kişinin, güzel bir kadının hedefi baştan çıkarmak için kullandığı bir "tuzak" operasyonuna dahil olduğunu düşündüğünüze dair bir nedeniniz varsa, o zaman ona bu durumu bildirmek sizin sorumluluğunuzdur.

Onlar ona bu durumu bildirmediler. Ve şimdi biliyoruz ki, sadece ona bildirmemekle kalmadılar, aynı zamanda Nvidia çiplerinin satışının devam etmesini aktif olarak teşvik ettiler. Birkaç hafta içinde Trump'ın Xi Jinping ile görüşmesi sırasında ne olacağını tahmin ediyorum.

Trump, Xi Jinping'e, Putin'e söylediği gibi, "Bu doğru mu?" diyecek. Ve Xi Jinping de, "Elbette doğru değil, Donald. Biliyorsun ki, size karşı böyle bir şey yapmayız," diyecek.

Sonra Trump çıkıp, 'Başkan Xi'ye bunun doğru olup olmadığını sordum ve bana bunun doğru olmadığını garanti etti,' diyecek" diye konuştu.

ÇİN'DEKİ 3,2 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA PROJELERİ RİSK ALTINDA

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Çin'de toplam değeri 3,2 milyar doları aşan yapay zeka veri merkezi projeleri, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi Nvidia işlemcilerine bağımlı durumda.

Planlanan ve faaliyette bulunan veri merkezleri, Nvidia'nın H100, H200 ve H800 işlemcilerini kullanıyor ya da bu ürünleri tedarik etmeye çalışıyor.

NVIDIA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Huang'ın istifasının ardından Nvidia hisseleri 12 Kasım'daki işlemleri yüzde 4,3 kayıpla tamamladı.

Şirketin yönetiminde yaşanan değişim, yapay zeka sektöründeki diğer teknoloji şirketlerinin hisselerine de yansıdı.

Reuters'a göre Nvidia'nın yanı sıra Çinli teknoloji şirketleri de satış baskısıyla karşılaştı. Alibaba'nın ABD'de işlem gören hisseleri yüzde 7,1, Tencent hisseleri ise yüzde 2,6 geriledi.

NVIDIA'NIN YENİ CEO'SU KİM OLACAK?

Nvidia, geçici CEO Colette Kress yönetiminde faaliyetlerini sürdürürken kalıcı yönetici arayışına başladı.

Şirket yönetimi, mevcut operasyonların, müşteri taahhütlerinin ve teknoloji geliştirme çalışmalarının kesintiye uğramadan devam etmesini beklediklerini açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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