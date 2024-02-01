'Dünyanın en mutlu ülkesi'nde büyük protesto: Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve çıktı

Çiftçi ve işçi eylemlerinin devam ettiği Avrupa'da kriz tırmanıyor. Son olarak arka arkaya 'dünyanın en mutlu ülkesi' seçilen Finlandiya'da yaklaşık 300 bin işçi, hükümetin politikalarına ve 'çalışma reformu'na karşı üç günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Her yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayınlanan 'Dünya Mutluluk Raporu'na göre arka arkaya 6'ncı kez 'dünyanın en mutlu ülkesi' seçilen Finlandiya'da yüz binlerce işçiyi bünyesinde barındıran işçi sendikaları, dün üç günlük grev başlattı.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELEBİLİR

Yüz binlerce kişinin greve gitmesi nedeniyle bu hafta Finlandiya'da anaokulları, mağazalar, toplu taşıma ve hava trafiğinin durma noktasına gelebileceği düşünülüyor.

Çarşamba günü başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi beklenen iş bırakma eylemi, hükümetin önerdiği istihdam değişiklikleri ve sosyal güvenlik kesintilerini protesto etmek amacıyla yapılıyor.

Resmi verilere göre, grevdeki işçiler Finlandiya'da çalışan kişilerin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.

300 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Fabrikalar, posta hizmetleri, anaokulları, oteller ve restoranlar için de planlanan üç günlük eyleme 300 bin kadar kişinin katılması bekleniyor ve ülke genelinde ciddi problemlerin yaşanabileceği düşünülüyor.

Cuma günü tren, tramvay ve metro seferlerinin durması ve otobüslerin de ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Finnair, yaklaşık 550 uçuşu iptal edeceğini açıkladı.

AVRUPA'DAKİ ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Öte yandan çiftçilerin tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı traktörlü eylemler Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı.

Hollanda ve Belçika'da çiftçilerin traktörleriyle düzenlediği gösteriler, son günlerde Almanya, Fransa, İtalya, Romanya ve Polonya dahil olmak üzere farklı ülkelerde de yoğun şekilde yaşanıyor

Çiftçiler, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, özellikle iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki düzenlemelerin çok pahalıya mal olduğunu belirterek protestolarını artırırken, AB'nin tarım politikalarını yetersiz buluyor.