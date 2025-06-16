Dünyanın gözü İran'da! Binlerce kişi Tahran'ı terk ediyor

İran ve İsrail arasındaki savaş devam ederken, sivil vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Binlerce İranlı, savaş nedeniyle Tahran da dahil olmak üzere büyük şehirleri terk ederek daha güvenli bölgelere göç ediyor.

İran ve İsrail arasındaki gerginlik, 4. gününde devam ediyor. İki ülke arasında karşılıklı saldırılar sürerken, sivil vatandaşlar korku ve panik içinde.

İsrail'in saldırılarında vurulan kuzey Tahran'daki zengin bir mahalle olan Saadat Abad'da yaşayan bir İranlı, CNN'e bütün gece patlamalar duyduklarını, bazılarının çok güçlü olduğunu ve tüm binaları salladığını söyledi. Şahıs, yakındaki hedef alınan bir binadan duman kokusu aldıktan sonra sakinlerin zemin kata koşmasıyla kaos yaşandığını da bildirdi.

GÖÇ BAŞLADI

Ülkede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, binlerce İranlı savaş nedeniyle Tahran da dahil olmak üzere büyük şehirleri terk ederek daha güvenli bölgelere göç ediyor.

İRAN'DA MODERN SIĞINAKLAR YOK

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in aksine modern sığınaklar bulunmuyor. Bu nedenle şehir, ülkenin böylesine ciddi bir ulusal acil durumla karşı karşıya kaldığı son dönem olan 1980'lerdeki İran-Irak savaşında kullanılan tünelleri, bodrum katlarını veya eski sığınakları kullanmak zorunda kalıyor.