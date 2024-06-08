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Dünyanın konuştuğu görüntü: Ölü akrabasıyla para çekmeye geldi, cesedin parmak izini kullandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya’da bir akrabasının ölüsünü bankaya getirerek para çekmeye çalışan şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Cesedin parmak iziyle hesaba girmeye çalışan kadının yaptıkları anbean kaydedildi. Ağızları açık bırakan video sosyal medyada paylaşıldı.

Brezilya’da son dönemlerin en akıl almaz olaylarından biri yaşandı. Bir kadın, akrabası olduğu iddia edilen kişiyle bankaya giderek para çekmek istedi. 

PARMAK İZİNİ OKUTMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde ölü olduğu öne sürülen adamın parmak izinden yararlanılması dikkat çekti, tekerlekli sandalyedeki şahsın ise hiçbir şeye tepki vermemesi ölü olduğunu doğrular nitelikteydi. 

Dünyanın konuştuğu görüntü: Ölü akrabasıyla para çekmeye geldi, cesedin parmak izini kullandı - 1. Resim

Söz konusu videoda adamın hiçbir şekilde hareket etmemesi ve başının sürekli düşmesi şüphe çekti. Kadın, adamın başını dik tutarak ve onun parmak izinden yararlanarak ATM’den para çekti. Daha sonra ise aldığı paraları göğsüne sıkıştırdı. 

Dünyanın konuştuğu görüntü: Ölü akrabasıyla para çekmeye geldi, cesedin parmak izini kullandı - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, adamın ölü olduğu iddiası infiale neden oldu. Kullanıcılar “Bu gerçek mi?” demekten kendini alamadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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