Mangala attığı tavuk hayatını kararttı! Bir haftada eridi, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD'li Jessica Doster, mangalda tavuk şiş yerken barbeküyü temizlemek için kullanılan tel fırçanın kılını yuttu. Boğazına saplanan tel fırçayla 6 ay yaşayan kadın, ilk 28 gün boyunca konuşamadı, 1 haftada 6 kilo verdi. Altı ayın sonunda ameliyat olmaya karar veren kadın 9 ay boyunca kabus dolu günler yaşadı.

Arkadaşının evinde mangal yapmak isteyen kadın, hayatının kabusunu yaşadı. ABD'de yaşayan Jessica Doster isimli kadın tavuk şiş yedikten sonra boğazında bir acı hissetti. 35 yaşındaki kadın ağrının şiddetlenmesi üzerine acil serviste soluğu aldı. Sağlık görevlileri ilk etapta "boğaz kaşıntısı" teşhisi koydu.

1 HAFTADA 6 KİLO VERDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Jessica zar zor nefes alıyordu veya bütün yiyecekleri yutabiliyordu. Boğazında gizlenen yabancı cisim nedeniyle bir haftadan kısa bir süre içinde altı kilo vermişti.

TEL KILI FIRÇASI YUTMUŞ

Dayanılmaz acılarla geçen günlerin ardından, talihsiz kadın bir KBB uzmanını ziyaret etti ve uzman ona büyük olasılıkla barbeküyü temizlemek için kullanılan tel fırçanın kılını yuttuğunu söyledi.

BİRKAÇ ISIRIK HAYATINI KARARTTI

Röntgen ve CT taraması doktorun şüphesini doğruladı ancak sağlık görevlileri, Jessica'nın yemek borusunu deldiği için bir inçlik metal teli sekiz ay boyunca çıkarmak gibi riskli bir prosedüre başvurmamayı tercih etti. Olayın üzerinden beş yıl geçmesine rağmen, sağlık yöneticisi hâlâ yaşananların etkilerini yaşıyor ve tüm tel fırçaların raflardan kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Jessica şunları söyledi:

Tavuk şişten birkaç ısırık aldım ve bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Boğazıma bir şeyin takıldığını sandım. Boynumun alt kısmında çok fazla baskı vardı. Hemen yemek yemeyi bırakmak zorunda kaldım. Yutkunamadım. Suyumdan yudumlar alıp sözcükleri fısıldayabiliyordum. Bir şeylerin çok yanlış olduğunu biliyordum.

"UYKUMDA ÖLECEĞİMDEN KORKTUM"

Artık sinirin yemek borumu deldiğini biliyoruz. Katı yiyecekler yiyemiyordum. Sırtımdan aşağı doğru yayılan dayanılmaz bir sırt ağrısı çekiyordum. Artık nefes alırken nefesim kesiliyordu. Uykumda öleceğim diye korktum. Hastaneden eve döndüğümde ağrı dayanılmazdı. Öleceğimi düşündüm. Acil olarak KBB doktoruna gidebildim, onlar da bir şey göremediler, hemen ağlamaya başladım. Bu noktada önemli miktarda kilo kaybetmiştim. Altı gündür yemek yememiştim, jöle bile yiyemedim. Sadece et suyu veya su içebiliyordum.

28 GÜN SESİNİ KAYBETTİ

Röntgen ve CT taraması, yemek borusunu metal bir kılın deldiğini doğruladı ancak teli almak için yapılan dört saatlik operasyon başarısız oldu ve Jessica'nın 28 gün boyunca sesini kaybetmesine ve konuşamamasına neden oldu.

Jessica şunları söyledi:

Ameliyat sonrası randevum için geri döndüğümde, onu boğazımda bırakacakları söylendi. İnsanların her zaman vücutlarında şarapnel parçalarıyla yaşadığını ve benim vücudumun buna uyum sağlayacağını söylediler. Hiçbir cerrah oraya geri dönmek istemedi. Ameliyattan dolayı ses tellerim o kadar zarar gördü ki, bir daha ameliyat olursam ses tellerimi felç edeceğimi düşündüler.

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6 AY BOĞAZINDA TEL İLE YAŞADI

Jessica, altı ay boyunca boğazında tel ile yaşadıktan sonra bir kez daha boğazında ağrı hissetmeye başladı ve yüksek başarısızlık olasılığına rağmen Ocak 2020'de başka bir ameliyat olmayı seçti.

Jessica şunları söyledi: "Doktor hayatta kaldığım için şanslı olduğumu söyledi çünkü tel bu noktada aslında şah damarıma dayanıyordu. Bunu bulup dışarı çıkardıklarında çok büyük bir rahatlama oldu. Aslında 2 cm uzunluğundaydı, neredeyse bir dikiş iğnesi boyutundaydı. Bunun çocukların başına gelmesinden ve onlara ne olduğunu açıklayamadıklarından çok endişeleniyorum. Bu, insanların düşündüğü kadar nadir bir durum değil. Bu garip bir kaza ama benimkinden daha kötü hikayeler var. Çok şükür tüm arkadaşlarım ve ailem başıma gelenlerden sonra tel fırçalarından kurtuldu. Hala nasıl mağazalarda satılabiliyor anlamıyorum. Çok tehlikeliler ve kesinlikle yasaklanmaları gerekiyor. Izgaranızı temizlemek için bu tel fırçanın dışında başka seçenekler de var. Benim başıma gelebiliyorsa herkesin başına gelebilir."

FACEBOOK'TA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Jessica'nın sesi şu anda hâlâ tiz çıkıyor ve tüm tedavisini ödemek için 12.000 dolar tıbbi fatura ödemek zorunda kaldı. Ayrıca bu ayın başlarında başına gelenler hakkında farkındalık sağlamak için sosyal medyayı da kullandı.

Jessica Facebook'ta şunu yazdı: "Mayıs ayı, bu da ızgara/barbekü sezonunun tam anlamıyla başladığı anlamına geliyor. Izgaralarınızı temizlemek için hiçbir zaman tel fırça kullanmamayı lütfen unutmayın. 29 yaşındayken, nihayet boğazımdan bir ızgara fırçasının (at kılı büyüklüğünde) tel kılını çıkaran cerrahım sayesinde hayatta kalacak kadar şanslı olduğum söylendi. Tiroidimin arkasından yemek borumu delmiş, koval akorlarımdan geçerek şah damarıma inmişti. Telin yerini tespit edip çıkarmak dokuz ay sürdü ve doktorlardan oluşan bir ekip aldı.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 2002 ile 2014 yılları arasında yaklaşık 1.700 kişi ızgara yemekteki tel kıllarını yuttuktan sonra acil servise başvurdu. Her ne kadar küçük bir sayı gibi görünse de, bu yalnızca hastaların acil servise kabul edildiği vakaları açıklıyor. Çalışma, ızgara fırçalarından kaynaklanan yaralanmaların çoğunlukla ağız ve boğaz yaralanmalarında rapor edildiğini, ancak nadir durumlarda bazı kişilerin mide ve bağırsak yaralanmalarına maruz kaldığını gösteriyor.