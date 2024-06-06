Beşiktaş'ta ilginç olay! Bir tarafta yangın bir tarafta kavga
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Hem bina sakinlerinin hem de çevredeki vatandaşların panik olduğu olayda yaşanan ilginç anlar şaşkına çevirdi. Bir taraftan ev sahipleri evlerinin yandığını izlerken bir taraftan da bazı vatandaşların kavgaya tutuşması şoke etti. O anlar kameralara yansıdı.
Dün akşam saat 21.00 sıralarında Beşiktaş'ta meydana gelen yangın esnasında ilginç olaylar yaşandı. Edinilen bilgiye göre vatandaşların yaşadığı iki bina arasındaki metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre alevler tüm binayı sardı.
Sokağa çıkan vatandaşlar çevre binalardaki vatandaşları uyararak evden çıkmalarını söylerken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.
BİNA YANARKEN ONLAR KAVGAYA TUTUŞTU
Ekipler olay yerine ulaşmak için yola çıktığı esnada sokağa inen mahalleli bilinmeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi.
Yangın devam ederken dakikalarca kavga eden tarafları, yine vatandaşlar ayırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerine tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Vatandaşların korku yaşadığı o yangın ve kavga anları ise kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı