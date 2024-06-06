Beşiktaş'ta ilginç olay! Bir tarafta yangın bir tarafta kavga

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme:

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Beşiktaş'ta metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Hem bina sakinlerinin hem de çevredeki vatandaşların panik olduğu olayda yaşanan ilginç anlar şaşkına çevirdi. Bir taraftan ev sahipleri evlerinin yandığını izlerken bir taraftan da bazı vatandaşların kavgaya tutuşması şoke etti. O anlar kameralara yansıdı.