Yardım tekliflerini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, sel felaketinin 13 bin mağdurunu başkente getirerek devlet lojmanlarına yerleştirdi. Felaketten etkilenen 3 bölgeyi dönüştüreceklerini anlatan Kim Jong-Un "Tahrip edilen yerler, yakında tanınmayacak kadar zenginleşecek" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız

Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız

Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Ülkenin lideri Kim Jong-Un, ilk günden itibaren bölgeye giderek sorumluların cezalandırılacağını söylemişti.

Ülkelerin yardım tekliflerini de reddeden Kim Jong-un selden etkilenen bölgelerde çalışmalara başladı.

Kuzey Pyongan, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde bulunan binlerce afetzede, başkent Pyongyang’a getirildi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre aralarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta, engelli ve gazilerin bulunduğu yaklaşık 13 bin kişi dün trenlerle Pyongyang’a getirilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi.

"DAHA DA BİRLEŞTİK"

Düzenlenen karşılama töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un, afetzedelerin konforu için gerekli her türlü hizmetin devlet tarafından sağlanacağını belirterek yaşanan acıların ülke halkını daha da birleştirdiğini vurguladı.

Sel felaketinin yaralarını saracaklarının altını çizen Kim, “Felaketten etkilenen bölgeleri dönüştüreceğiz. Bu bizim idealimiz ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz” ifadelerini kullandı.

"TANIMAYACAK KADAR GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Kim, “Ülkemizin değerli parçaları olan köylerinizi, iş yerlerinizi ve okullarınızı eskisinden daha güzel şekilde yenileyeceğiz. Sel ve heyelanların tahrip ettiği yerler, yakında tanınmayacak kadar zenginleşecek” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore halkının gösterdiği güvene layık olmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduklarını söyleyen Kim, “Yüce halkımızın iyiliği için özveriyle çalışacağımızı ve onlara sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha yineliyorum” dedi.

Törenin ardından afetzedelerin yerleştirildiği lojmanları ziyaret eden Kim, çocuklarla birlikte yemek yedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore, 27 Temmuz itibarıyla ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Felakette can kaybı yaşanmadığını açıklayan Kuzey Kore yönetimi, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurmuştu.