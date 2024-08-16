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Yardım tekliflerini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yardım tekliflerini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, sel felaketinin 13 bin mağdurunu başkente getirerek devlet lojmanlarına yerleştirdi. Felaketten etkilenen 3 bölgeyi dönüştüreceklerini anlatan Kim Jong-Un "Tahrip edilen yerler, yakında tanınmayacak kadar zenginleşecek" dedi. 

Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Ülkenin lideri Kim Jong-Un, ilk günden itibaren bölgeye giderek sorumluların cezalandırılacağını söylemişti.

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 1. Resim

Ülkelerin yardım tekliflerini de reddeden Kim Jong-un selden etkilenen bölgelerde çalışmalara başladı. 

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 2. Resim

Kuzey Pyongan, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde bulunan binlerce afetzede, başkent Pyongyang’a getirildi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre aralarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta, engelli ve gazilerin bulunduğu yaklaşık 13 bin kişi dün trenlerle Pyongyang’a getirilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi.

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 3. Resim

"DAHA DA BİRLEŞTİK"

Düzenlenen karşılama töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un, afetzedelerin konforu için gerekli her türlü hizmetin devlet tarafından sağlanacağını belirterek yaşanan acıların ülke halkını daha da birleştirdiğini vurguladı.

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 4. Resim

Sel felaketinin yaralarını saracaklarının altını çizen Kim, “Felaketten etkilenen bölgeleri dönüştüreceğiz. Bu bizim idealimiz ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 5. Resim

"TANIMAYACAK KADAR GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Kim, “Ülkemizin değerli parçaları olan köylerinizi, iş yerlerinizi ve okullarınızı eskisinden daha güzel şekilde yenileyeceğiz. Sel ve heyelanların tahrip ettiği yerler, yakında tanınmayacak kadar zenginleşecek” şeklinde konuştu.

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 6. Resim

Kuzey Kore halkının gösterdiği güvene layık olmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduklarını söyleyen Kim, “Yüce halkımızın iyiliği için özveriyle çalışacağımızı ve onlara sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha yineliyorum” dedi.

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 7. Resim

Törenin ardından afetzedelerin yerleştirildiği lojmanları ziyaret eden Kim, çocuklarla birlikte yemek yedi.

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 8. Resim

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore, 27 Temmuz itibarıyla ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Felakette can kaybı yaşanmadığını açıklayan Kuzey Kore yönetimi, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurmuştu.

Dünyanın teklifini reddeden Kim Jong-Un binlerce sel mağdurunu başkente getirdi - 9. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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