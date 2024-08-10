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Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinde sel felaketi için destek olmak isteyen UNİCEF, Rusya ve Çin'in teklifini reddetti. 

Kuzey Kore haftalardır yaşanan sel felaketinin neden olduğu yıkımla mücadele ediyor. 

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, seller nedeniyle geçici barınaklarda kalan mağdurlarla bir araya geldi.

TEŞEKKÜR EDİP REDDETTİ

Kim, gelecek aylarda yaklaşık 15 bin kişinin başkent Pyongyang'a getirilebileceğini aktararak, mağdurları her alanda destekleyeceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız - 1. Resim

Ülkelere ve uluslararası kuruluşlara, insani yardım destek sağlama sözleri dolayısıyla teşekkür eden Kim, sellerin yol açtığı hasarların onarılmasını dışardan yardım almadan yapacaklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),Rusya ve Çin, sel felaketi için Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlamayı teklif etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız - 2. Resim

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız - 3. Resim

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim, tüm teklifleri elinin tersiyle itti: Hasarı yardım almadan onaracağız - 4. Resim

Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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