Dünyayı şaşırtan karar! "Korkaklık" suçundan 66 asker idam edilecek

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancılarla çatışmalar sırasında mevzilerini terk etmekle suçlanan 66 asker idama mahkum edildi.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) doğusunda silahlı gruplarla çatışmalar sürerken, askeri mahkemeden 66 asker hakkında idam kararı çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Kuzey Kivu vilayetinin Walikale bölgesinde yargılanan askerler, "korkaklık", isyan ve emirlere itaatsizlikle suçlandı.

Toplam 71 askerin yargılandığı davada 66 asker idama mahkum edilirken, dört asker beraat etti, bir askere ise 10 yıl hapis cezası verildi.

CEPHEDEN KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Askerlerin, 20 Ekim'de silahlı gruplarla yaşanan çatışmalar sırasında mevzilerini terk ederek kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları paylaşıldı.

Kongo ordusu, yargılamaların amacının ülkenin doğusunda isyancılarla mücadele eden birlikler arasında askeri disiplini güçlendirmek olduğunu açıkladı.

Bölgede hükümet güçleri ile M23'ün de aralarında bulunduğu silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

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GEÇEN AY DA 27 ASKER İDAMA MAHKUM EDİLDİ

Ülkede benzer bir karar geçen ay da alınmıştı. İsyancılarla çatışmalar sırasında cephe hattından çekildikleri belirtilen 27 asker, "korkaklık" suçlamasıyla idama mahkum edilmişti.

Kongo ordusu uzun süredir disiplin sorunları ve yetersiz organizasyon nedeniyle eleştirilirken, askerler de düşük maaşlardan ve teçhizat eksikliğinden şikayet ediyor.

20 YILLIK İDAM YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti yönetimi, Mart 2024'te ölüm cezalarının infazına ilişkin yaklaşık 20 yıldır uygulanan moratoryumu kaldırmıştı.

Hükümet, kararın ordu içindeki ihanet vakalarıyla mücadele amacı taşıdığını açıklamıştı. Ölüm cezasının silahlı gruplara katılma, vatana ihanet ve savaş suçları gibi suçlar için de uygulanabileceği duyurulmuştu.

507 ASKER HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI

Fransız yayın kuruluşu RFI'nin derlediği verilere göre 2025 yılının başından bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde en az 507 asker hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bunların 381'i idam cezasına çarptırıldı.

Ülkede eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila da Ekim 2025'te savaş suçları ve vatana ihanet dahil çeşitli suçlamalarla gıyabında idama mahkum edilmişti. Kabila suçlamaları reddetmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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