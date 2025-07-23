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Ebeveynler dikkat! Bunun adı şaka değil: Çocuklar tehlikede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ebeveynler dikkat! Bunun adı şaka değil: Çocuklar tehlikede
Sosyal Medya, Güvenlik, Florida, Çocuk, Trend, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde polis ekipleri, gençler arasında gitgide yaygınlaşan bir sosyal medya akımı sebebiyle harekete geçti. 'Kapı tekmeleme' adı verilen bu akımın özellikle ev sahiplerini hedef aldığı belirtilirken, çevre için büyük bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. 

Florida polisi, gençler arasında günden güne yaygınlaşan bir trend yüzünden harekete geçti.

RASTGELE GİDİP ATEŞ AÇIYORLAR

İddiaya göre gençler, özellikle geç saatlerde maskeli bir şekilde rastgele gittikleri evlerin kapılarını çalıp silahla ateş ederek bölgeden uzaklaşıyor. Daha sonra da bunu yaptıkları anları sosyal medyadan paylaşıyor. 

Hillsborough Ofisi’nden yapılan açıklamada, beş genç şüphelinin Florida eyaletine bağlı Riverview'da bir mahallede dolaşırken, bir eve yaklaşarak kapısını tekmelediği ve havalı tüfekle ateş ettiği bildirildi. Çocukların daha sonra bölgeden koşarak uzaklaştığı belirtildi. 

DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamanın devamında "Kapı tekmeleme akımı sosyal medyada dolaşan bir şaka. Ebeveynlerin çocuklarıyla bu tehlikeli ve trajediyle sonuçlanabilecek trend hakkında konuşmalarını istiyoruz'' ifadelerine yer verildi. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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