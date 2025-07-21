Ege’de restleşme: Türkiye’den Yunanistan’a misilleme gibi Deniz Parkı kararı! Atina'dan peş peşe açıklama geldi

Ankara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara’yı kapsayan dev çevre koruma planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın biri İyon Denizi'nde, diğeri Ege Denizi'nde olmak üzere ilan ettiği iki yeni deniz parkına cevaben, kendi koruma alanlarını ilan etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Diplomatik kaynaklara göre, söz konusu deniz parklarının, özellikle Ege Denizi'nde statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlarla bağlantılı sorunlar bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki geçerliliği bulunmuyor.

"STATÜKOYU BOZMAYA YÖNELİK ADIMLAR KABUL EDİLEMEZ"

Yetkililer, Yunanistan’ın bu adımını statükoyu bozucu bir girişim olarak değerlendiriyor. Ege gibi yarı kapalı denizlerde seyrüsefer serbestisi, can ve mal emniyeti ile çevrenin korunması gibi konuların ihlal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, bu adımın uluslararası denizciliği ve açık denizlere erişimi olumsuz etkilememesi gerektiği belirtildi. Yetkililer, "Ege’de hukuki durumun değiştirilmesi ya da Türkiye'nin haklarına zarar verebilecek hiçbir adım karşılıksız kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE, KENDİ DENİZ PARKLARINI DUYURMAYA HAZIRLANIYOR

Ankara, Yunanistan’ın hamlesine karşılık olarak, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi’nde çevre koruma amaçlı deniz parkları ilan etmeye hazırlanıyor. Söz konusu planların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Türkiye, 16 Nisan 2025'te “Deniz Mekansal Planlaması” çalışmasını duyurmuş, ardından harita MSPGlobal platformunda yayımlanarak uluslararası erişime açılmıştı. Böylece Türkiye’nin deniz ve kıyı alanlarına ilişkin sürdürülebilir kullanım planı resmiyet kazanmıştı.

YUNANİSTAN'DA PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, bu ifadeye karşı çıkarak "Var olmayan bir gri alan tartışmasına girmeyeceğiz. Türkiye grileşme konusunda istediğini düşünebilir, ancak biz böyle alanların olduğunu kabul etmiyoruz" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’ye verdiği cevapta, Ege’deki hukuki statünün uluslararası anlaşmalarla net şekilde tanımlandığını belirterek, "Yunanistan'ın egemenliği altındaki alanlarda çevresel kriterlerle Ulusal Deniz Parkları kurulmuştur. Egemenlik haklarının kullanımı müzakere konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Atina ayrıca, Ege ve İyonya’daki deniz parklarının ilanında çevresel kaygıların esas alındığını savunarak, "kapalı ya da yarı kapalı deniz vurgularının asılsız" olduğunu öne sürdü.