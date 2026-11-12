'Geçici başbakan' konumundaki Netanyahu'ya, hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'tan sert uyarı geldi. Eisenkot, yeni hükümet göreve başlayana kadar ertelenebilecek askeri operasyonlara kalkışılmaması çağrısında bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koltuğunu kaybetmesine sayılı günler kaldı.

İsrail'de hükümet değişikliği süreci devam ederken geçici Başbakan Netanyahu'nun askeri kararları yeni bir siyasi krizin fitilini ateşledi.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu'ya gönderdiği mektupla askeri operasyonlar konusunda açık bir uyarıda bulundu. Eisenkot, görev süresi sona ermek üzere olan Netanyahu'nun ülkeyi ilgilendiren güvenlik kararlarında son derece dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Eisenkot’tan Netanyahu’ya uyarı geldi! "Sakın..."

NETANYAHU'YA 'SAVAŞ' UYARISI

İsrail'in son derece hassas bir güvenlik döneminden geçtiğini belirten Eisenkot, son haftalarda ülkenin güvenliğine ilişkin kararlara yabancı ve siyasi çıkarların karıştırıldığı yönünde ciddi iddiaların gündeme geldiğini hatırlattı.

Netanyahu'dan ulusal sorumlulukla hareket etmesini isteyen Eisenkot, yeni hükümet göreve başlayana kadar ertelenebilecek askeri hamlelerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Eisenkot, doğrudan ve ertelenmesi mümkün olmayan bir tehdit bulunmadığı sürece güvenlik güçlerinin harekete geçirilmesinin İsrail demokrasisi ve kamu kurumlarına duyulan güven açısından yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Eisenkot’tan Netanyahu’ya uyarı geldi! "Sakın..."

Eisenkot, Netanyahu'dan İsrail güvenlik kurumlarının liderlerini "kendisinden beklenen" ve "doğru olan" arasında ikilemde bırakmamasını istedi.

Eisenkot'un mektubundaki ifadeler şöyle:

"Bu hassas dönemde devlet sorumluluğuyla hareket etmenizi, yeni hükümet göreve başlayana kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlardan kaçınmanızı istiyorum. Halkın devlet kurumlarına ve karar alma mekanizmalarına duyduğu güveni zedelemeyin.

Acil ve doğrudan bir tehdit bulunmadığı sürece güvenlik güçlerini harekete geçirmek, İsrail demokrasisi ve vatandaşların devlet kurumlarına duyduğu güven açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Güvenlik kurumlarının yöneticilerini zor bir hukuki ve anayasal ikilemle karşı karşıya bırakmayın. Üzerlerine düşen görevleri herhangi bir tereddüt yaşamadan yerine getirebilmelerini sağlayın"

Eisenkot’tan Netanyahu’ya uyarı geldi! "Sakın..."

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN TEPKİ

Bu uyarının ardından Eisenkot ile Netanyahu arasında, "güvenlik konularında sorumlu davranma" tartışması yaşandı.

Geçici Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Eisenkot'un uyarısına tepki gösterilerek Netanyahu hükümetinin aldığı kararların "güvenlik nedenleriyle ve güvenlik kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde alındığı" iddia edildi.

Açıklamada, "Eisenkot'un mektubu, hassas güvenlik konularını kamuoyunda tartışmaya açmak için yapılan sorumsuz bir davranıştır." suçlamasında bulunuldu.

EİSENKOT CEVAP VERDİ

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya Yashar Partisi lideri Eisenkot, tekrar cevap verdi.

Eisenkot, resmi kanallardan güvenlik brifingi alma talebinin reddedildiğini ve Netanyahu'nun İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi​​​​​​​'nin toplantısını ertelemeye çalıştığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala