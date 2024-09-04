El Halil 4 gündür İsrail ablukasında: Sokakta yürüyenleri bile vuruyorlar

Gasp ettiği Gush Etzion ve Karmei Tzur topraklarında 4 İsraillinin yaralanmasını gerekçe gösteren İsrail ordusu El Halil kentindeki tüm girişleri 4 gündür kapatıyor. Kentten ayrılmak isteyenler demir bariyerleri aşmak zorunda kalırken halk "Al-Fawwar kampının ana caddesinden geçmemiz engelleniyor ve eğer yaklaşırsak İsrail işgal askerleri bizi vuruyor” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Filistin'deki zulmü devam ediyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion ve Karmei Tzur'u gasp eden İsrail ordusu buradaki 2 farklı olayda 4 İsraillinin yaralanmasının ardından El Halil kentinin tüm girişlerini kapatmıştı.

Kentin demir bariyer ile kapatılması nedeniyle kentte yaşayanlar araçlarıyla giriş çıkış yapamıyor. Kent halkı işlerine, hastanelere yürüyerek ulaşıyor. Kentten ayrılmak isteyenler de yanlarına aldıkları eşyalarla demir bariyerleri aşarak kentten ayrılıyor.

SOKAKLARDA YÜRÜMELERİ DAHİ ENGELLENİYOR

Filistinli Ömer Hüseyin, El Halil şehrinin büyük bir kuşatmadan ve tüm yolların kapatılması nedeniyle zorluk çektiklerini, “İsrail kontrol noktalarından çok çekiyoruz. Al-Fawwar kampının ana caddesinden geçmemiz engelleniyor ve eğer yaklaşırsak İsrail işgal askerleri bizi vuruyor” dedi.

Kamel Tarwa ise, “Filistin halkı uzun yıllardır engellenme ve kuşatmadan mustarip. İsrail işgal askerleri El Halil şehrinin dışındaki sokaklarda yürümemizi engelliyor.

İşgal askerleri bize ses bombaları ve gaz bombaları atıyor, ancak bu politika Filistin halkının iradesini kıramayacak. Ayrıca, El Halil şehri Filistin ekonomisinin temeli olarak kabul ediliyor ve İsrail işgalinin şehri kapatması sonucunda büyük zarar gördü” dedi.