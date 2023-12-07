El Şifa Hastanesi’nde elektrik bitti! Ameliyat bekleyen hastalara sadece ilk yardım yapılabiliyor

7 Aralık 2023 18:22 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 18:29

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi - Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi’ndeki en büyük hastane, İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığı için bir aydır çalışmıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Mahir Şamiye, “El Şifa Tıp Kompleksi, savaştan önce sağlık bakanlığının toplam operasyon kapasitesinin yüzde 40 ila 50'sini temsil ediyordu. Ancak şimdi elektriği yok ve binlerce yerinden edilmiş insanla dolu. Dün 200 ölü ve 200 yaralı aldık. Yaralıların çoğunun karmaşık ameliyatlara ihtiyacı var” dedi.

Gazze Şeridi’nde diğer problem de sağlık personelinin çoğunun güney Gazze'de bulunması. İsrail’in engellemesi sebebiyle bunlar Gazze Şehri'ne veya kuzey Gazze'ye geri dönemiyor.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son iki günde öldürülenlerin sayısı 930 artarak 17 bin 177'ye yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL KASITLI OLARAK AMBULANSLARI HEDEF ALIYOR"

İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisini veren Kudra, son 24 saatte de 350 cansız beden ile 900 yaralının hastanelere sevk edildiğini aktardı. Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 177'ye ve saldırılarda yaralananların sayısının ise 46 bine çıktığını belirtti. Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin kasıtlı şekilde ambulansları ve sivil savunma ekiplerini hedef aldığına dikkati çekti.

"SAĞLIK PERSONELLERİ ALIKONULDU, HASTANELER HİZMET VEREMİYOR"

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hala alıkoyduğunu kaydeden Kudra, ayrıca El-Ehli Baptist Hastanesi'nin sağlık hizmeti veremez hale geldiğini aktardı.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmeti veren merkezlerin boşaltılmasının yaralıların sağlığı açısından felaket boyutta yansımaları olacağını ifade etti.

HASTANELERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 206

Şifa Hastanesi'nin herhangi bir kısmının yeniden faaliyet geçirilmesi konusunda ısrarlı şekilde mücadele ettiklerini aktaran Kudra, hastanenin yeniden çalışmaya başlaması konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını, uluslararası kurumların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Kudra, "Gazze'deki hastanelerin doluluk oranı yüzde 206'ya ulaştı." dedi.

"ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISINI HESAPLAYAMIYORUZ"

Kudra, aralıksız devam eden bombardıman ve iletişim hatlarının kesilmesi nedeniyle can kayıpları ve yaralıların hesabında zorlandıklarını sözlerine ekledi.