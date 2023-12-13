Elon Musk iki şehri işareti etti! Ukrayna'yı savaşa zorlayanlar oraları da kaybettirecek

13 Aralık 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:48

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, o günden bu yana devam ediyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve dünya liderlerinden gelen çağrılar savaşın sona erdirilmesi konusunda etkili olmazken, 2 yılını doldurmak üzere olan çatışmalarda karşılıklı bombardımanlar sürüyor.

Bu süreçte yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya sağladığı bedava Starlink hizmeti ile çok konuşulmuştu.

Ekim ayında sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Musk, "Sonsuza kadar bunu finanse etmeyi sürdüremeyiz" demiş ancak bir gün sonra geri adım atarak, "Starlink hala para kaybetmesine ve diğer şirketler milyarlarca dolar vergi mükellefi almalarına rağmen, Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

UKRAYNA'NIN RUS DONANMA FİLOSUNU VURMA HAZIRLIĞINI ENGELLEDİ

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ise Ukrayna'nın geçen yıl Kırım'da Rusya donanmasına yönelik planladığı saldırıyı engellemekle gündeme geldi.

Walter Isaacson'ın piyasaya çıkan "Elon Musk" adlı biyografi kitabındaki bilgiye göre Musk, Ukrayna'nın Kırım'daki Rus deniz filosuna yönelik denizaltı drone saldırısını engellemek için Starlink uydu mühendislerine gizlice şirketinin Kırım kıyısı yakınındaki uydu iletişim ağını kapatmalarını emretti.

Milyarder iş adamı, Rus donanma filosuna düzenlenecek bir SİHA saldırısı için Starlink uydu sistemi kullanımına yönelik Ukrayna'dan gelen izin talebini geri çevirdiğini kabul etti. "Görünen niyet demirlemiş Rus donanmasını batırmaktı" diyen Musk "Eğer taleplerini kabul etseydim, SpaceX açıkça büyük savaş ve çatışmayı tırmandıran büyük bir eyleme suç ortağı olacaktı" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YI SAVAŞA ZORLAYANLAR ODESA VE HARKOV'U DA KAYBETTİRECEK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam eden Musk, yine Ukrayna-Rusya savaşına değindi. Girişimci, yazar ve yatırımcı David Sacks'ın yaptığı "Kırım'ı sonsuza dek kaybeden Ukrayna'yı savaşa zorlayanlar, yakında Odesa ve Harkov'u da kaybettirecek" paylaşımına katıldığını belirten Musk, "Değerlendirmeniz doğru" şeklinde cevap verdi.

Sacks'ın paylaşımında yer alan ve Musk'ın onayladığı ifadeler ise şöyle: "Ukrayna Kırım'ı, Donetsk'i, Luhansk'ı, Herson'un çoğunu ve Zaporizhia'yı sonsuza dek kaybetti. Eğer şimdi bir barış anlaşması müzakere etmezse Kharkiv'i, Odesa'yı, Kherson'un geri kalanını ve daha fazlasını da kaybedecek. Ukrayna'ya yardım ettiklerini sanan bayrak sallayanlar, Ukrayna'yı parçalıyorlar."