Endonezya'da ‘Sessizlik Günü’ : Çamur banyosu geleneği 60 yıl sonra yeniden canlandı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Mart 2024 17:03 - Güncelleme: 12 Mart 2024 17:10 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan Hinduların bayramı ‘Sessizlik Günü’ kutlandı. Hindular ‘yeni yıl’ olarak kabul ettiği bu günün ardından toprağa şükranlarını sunmak için çamur havuzlarına girip bedenlerini çamurla kapladı.