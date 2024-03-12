Endonezya'da ‘Sessizlik Günü’ : Çamur banyosu geleneği 60 yıl sonra yeniden canlandı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan Hinduların bayramı ‘Sessizlik Günü’ kutlandı. Hindular ‘yeni yıl’ olarak kabul ettiği bu günün ardından toprağa şükranlarını sunmak için çamur havuzlarına girip bedenlerini çamurla kapladı.
Endonezya'nın Bali adasında, altmış yıllık bir aradan sonra ‘Sessizlik Günü’ kapsamında çamur banyosu ritüelleri yeniden canlandırıldı.
ÖNCE ÇAMURLA KAPLANDILAR, SONRA TEMİZLENDİLER
Kedonganan Köyü'nde yaşayan Balililer, toprağa şükranlarını sunmak ve manevi negatifliği nötrleştirmek için çamurla kaplandıktan sonra okyanusta temizlendiler.
Mebuug Buugan olarak bilinen bu gelenek, Nyepi olarak bilinen "Sessizlik Günü" kutlamalarının ardından gerçekleşti.
Köylüler, mangrov alanlarında toplanarak çamur havuzlarına girdiler ve bedenlerini çamurla kapladılar.
"SESSİZLİK GÜNÜ" NEDİR?
Hindular "Sessizlik Günü"nde (Nyepi) kötü düşünce ve duygulardan arındıklarına inanıyor. İnanışa göre; 24 saat boyunca evlerinden çıkmıyor, evde ışık yakmıyor, çalışmıyor, eğlenmiyor, hatta konuşmuyor. Hindular, bugünü Yeni Yıl olarak kabul ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı