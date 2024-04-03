Endonezya’da yanardağ patladı! Külle kaplanan bölgeye tahliye emri
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas haber Ajansı
Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi. 7 köyün külle kaplandığı patlama sonrası bölgede halkına tahliye emri verildi. Yanardağın payladığı anlar, kameralara yansıdı.
Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
2 bin 963 metre yüksekliğindeki yanardağ patlaması, yerel saate göre 08.00 sıralarında gerçekleşti.
7 KÖY KÜLLE KAPLANDI
Yanardağın 1.5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi sonucu Magelang bölgesindeki 7 köy külle kaplandı.
Meydana gelen patlamanın büyüklüğü, kameralara yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.
BÖLGE HALKINA TAHLİYE EMRİ
Bölgede yaşayanlara tahliye emri verildiği öğrenildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: İhlas haber Ajansı
Kaynak: İhlas haber Ajansı