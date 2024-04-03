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Haberler > Dünya > Endonezya’da yanardağ patladı! Külle kaplanan bölgeye tahliye emri

Endonezya’da yanardağ patladı! Külle kaplanan bölgeye tahliye emri

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas haber Ajansı

Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi. 7 köyün külle kaplandığı patlama sonrası bölgede halkına tahliye emri verildi. Yanardağın payladığı anlar, kameralara yansıdı.

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

2 bin 963 metre yüksekliğindeki yanardağ patlaması, yerel saate göre 08.00 sıralarında gerçekleşti.

Endonezya’da yanardağ patladı! Külle kaplanan bölgeye tahliye emri - 1. Resim

7 KÖY KÜLLE KAPLANDI

Yanardağın 1.5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi sonucu Magelang bölgesindeki 7 köy külle kaplandı.

Meydana gelen patlamanın büyüklüğü, kameralara yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

Endonezya’da yanardağ patladı! Külle kaplanan bölgeye tahliye emri - 2. Resim

BÖLGE HALKINA TAHLİYE EMRİ

Bölgede yaşayanlara tahliye emri verildiği öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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