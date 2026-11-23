Endonezya'nın Banten eyaletindeki bir şekerleme fabrikasında geçtiğimiz gün çıkan yangında can kaybı 24'e yükseldi. Yangın sırasında fabrikada yaklaşık 300 kişinin bulunduğu belirtilirken, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 30 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Endonezya'nın Banten eyaletinde bulunan bir şekerleme fabrikasında cumartesi akşamı çıkan yangında bilanço ağırlaştı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 30 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'daki fabrika yangınında bilanço ağırlaşıyor! Bölgeden gelen görüntüler yürekleri sızlattı

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Banten Arama ve Kurtarma Ajansı, devam eden çalışmalarda enkazdaki sıcak noktaların ve binanın giderek daha dengesiz hale gelen yapısının kurtarma ekipleri için güvenlik riski oluşturduğunu bildirdi. Açıklamada, 29 kişinin kurtarıldığı, bunlardan beşinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Endonezya'daki fabrika yangınında bilanço ağırlaşıyor! Bölgeden gelen görüntüler yürekleri sızlattı

KLİMA ÜNİTESİNDE KISA DEVRE İHTİMALİ

Endonezya Cumhurbaşkanı Danışmanı Said Iqbal yaptığı açıklamada, ilk raporların yangına bir klima ünitesindeki kısa devrenin neden olmuş olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Endonezya'daki fabrika yangınında bilanço ağırlaşıyor! Bölgeden gelen görüntüler yürekleri sızlattı

VARDİYADA 300 KİŞİ VARMIŞ

Fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya, yangının çıktığı gün vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu açıkladı. Polis yetkilisi Wahyu Hidayati, yangının şiddeti nedeniyle enkazdan çıkarılan kurbanların kimliklerinin görsel incelemeyle tespit edilemediğini belirtmişti.

Endonezya'daki fabrika yangınında bilanço ağırlaşıyor! Bölgeden gelen görüntüler yürekleri sızlattı

Kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için yakınlarından DNA örnekleri alınmaya başlandığını kaydeden Hidayati, sürecin haftalar sürebileceğini ifade etmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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