Kanada Başbakanı Mark Carney, başkent Ottawa'da düzenlenen yıllık Parlamento Basın Galerisi Yemeği'nde ABD Başkanı Trump'ı taklit eden bir komedyeni sahneye çıkararak iki ülke arasındaki gerilimi mizahi bir dille gözler önüne serdi. Trump'ın ‘Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma’ söylemlerine ve ticaret görüşmelerine göndermede bulunan komedyen, esprileriyle salondakileri kahkahaya boğarken, o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Trump’ın dans ve el hareketlerini taklit eden bir komedyeni sahneye çıkararak iki ülke arasındaki gergin ilişkiyi mizahi bir dille eleştirdi.

Carney'nin açılış konuşması sırasında Trump'ı taklit eden bir komedyen sahneye çıktı. ABD Başkanı'nın kendine özgü el hareketlerini ve dans figürlerini sergileyen komedyen, Carney'nin yanına gelerek onunla karşılıklı konuşmaya başladı.

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"YÜZÜNE KARŞI DEMİYORUM ÇÜNKÜ KORKAĞIM"

Trump'ı canlandıran komedyen, Kanada Başbakanı'na hitaben, "Mark, harika bir anlaşma yapacağız. Ona Mark diyorum, yüzüne karşı 'vali' demiyorum çünkü korkağım." ifadelerini kullandı.

O görüntüler Trump’ı fena kızdıracak! Kanada Başbakanı sahnede böyle dalga geçti

"BEN DELİYİM"

ABD Başkanı'nın Kanada'yı ülkesinin 51. eyaleti yapma söylemine de gönderme yapan komedyen, "Ama harika bir anlaşma yapacağız. Önümüzde duran tek bir engel var, ben çünkü deliyim." sözleriyle salondakileri güldürdü.

Carney, konuşmasında Trump'ın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaptırdığı gösterişli değişiklikleri de es geçmedi. Altın detaylar, yaldızlı süslemeler ve portrelerle yenilenen Oval Ofis'e yaptığı ziyareti anlatan Kanada Başbakanı, "Burası zor bir salon ve ben Oval Ofis'te bulundum. Yalnız. Yeni iç mimarıyla birlikte." diyerek Trump'a bir göndermede daha bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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