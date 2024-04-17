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Haberler > Dünya > Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı, 838 kişi tahliye edildi

Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı, 838 kişi tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından 838 kişi evlerinden tahliye edildi.

Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı faaliyete geçti.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, lav ve kül püskürten yanardağın patladığı, alarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Yanardağın patlamasının ardından bölgedeki 838 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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