Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı, 838 kişi tahliye edildi
Düzenleyen: Mustafa Aydoğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından 838 kişi evlerinden tahliye edildi.
Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı faaliyete geçti.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, lav ve kül püskürten yanardağın patladığı, alarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.
Yanardağın patlamasının ardından bölgedeki 838 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Düzenleyen: Mustafa Aydoğan - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı